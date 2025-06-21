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Италия
21 июня 2025, 21:21 | Обновлено 21 июня 2025, 21:24
2197
1

Роме срочно нужны 10 миллионов евро. Клуб продает форварда

Шомуродов станет жертвой финансвого фэйр-плей

21 июня 2025, 21:21 | Обновлено 21 июня 2025, 21:24
2197
1
Роме срочно нужны 10 миллионов евро. Клуб продает форварда
Getty Images/Global Images Ukraine. Шомуродов и Довбик

Экс-тренер Ромы Клаудио Раньери, который стал одним из советников клуба, подтвердил, что до конца июня римлянам нужно заработать 10 миллионов евро, чтобы вложиться в нормы финансового мониторинга УЕФА.

Ранее клуб уже платил штрафы за нарушение правил УЕФА.

«У нас есть показатели, которые мы должны выполнить до 30 июня. Нам немного не хватает, чтобы все было в порядке с цифрами, однако мы продолжаем работу».

«Надеюсь, эта история закончится сейчас и дальше у нас будет финансовая свобода», – сказал Раньери.

По информации СМИ, Рома близка к продаже в Турцию форварда Эльдора Шомуродова, который был конкурентом Артема Довбика и должен принести около 11-12 миллионов евро.

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Эльдор Шомуродов Рома Рим Клаудио Раньери трансферы трансферы Серии A
Иван Зинченко Источник: La Gazzetta dello Sport
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Gargantua81
недооцененный форвард.
он стоит больше. и, как по мне, классом повыше Довбика
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