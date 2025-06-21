Роме срочно нужны 10 миллионов евро. Клуб продает форварда
Шомуродов станет жертвой финансвого фэйр-плей
Экс-тренер Ромы Клаудио Раньери, который стал одним из советников клуба, подтвердил, что до конца июня римлянам нужно заработать 10 миллионов евро, чтобы вложиться в нормы финансового мониторинга УЕФА.
Ранее клуб уже платил штрафы за нарушение правил УЕФА.
«У нас есть показатели, которые мы должны выполнить до 30 июня. Нам немного не хватает, чтобы все было в порядке с цифрами, однако мы продолжаем работу».
«Надеюсь, эта история закончится сейчас и дальше у нас будет финансовая свобода», – сказал Раньери.
По информации СМИ, Рома близка к продаже в Турцию форварда Эльдора Шомуродова, который был конкурентом Артема Довбика и должен принести около 11-12 миллионов евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Английский клуб намерен пригласить Сеска Фабрегаса после ухода нынешнего наставника
Жахонгир Урозов высказался о работе нового наставника донецкого Шахтера
он стоит больше. и, как по мне, классом повыше Довбика