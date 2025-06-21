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  4. Бартулович решил, какие футболисты в Металлисте 1925 ему не нужны
Украина. Премьер лига
21 июня 2025, 19:31 |
549
1

Бартулович решил, какие футболисты в Металлисте 1925 ему не нужны

Состав новичков УПЛ покинут три футболиста

21 июня 2025, 19:31 |
549
1
Бартулович решил, какие футболисты в Металлисте 1925 ему не нужны
Металлист 1925

Харьковский «Металлист 1925» решил избавиться от ряда игроков.

По информации источника, команду должны покинуть опытные Евгений Пасич (находился в аренде в Ворскле), а также Максим Имереков (контракт с клубом истекает 31 декабря этого года). Кроме того, в новом клубе начнет сезон форвард Андрей Борячук (скорее всего, это будет Эпицентр).

Шанс проявить себя получают два игрока с опытом пребывания в аренде – Игорь Когут (весной играл за Черноморец), а также Раймонд Овусу (5 голов в 9 матчах за австрийский Хорн).

Ранее Младен Бартулович объяснил, почему решил возглавить харьковский «Металлист 1925».

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Младен Бартулович чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Евгений Пасич Максим Имереков Андрей Борячук Игорь Когут Раймонд Фримпонг Овусу
Дмитрий Олейник Источник: ТаТоТаке
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kondrat09
Как можно купить 15 футболистов,а продать 3?Как потом формируется заявка?Куда исчезают остальные?
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