Бартулович решил, какие футболисты в Металлисте 1925 ему не нужны

Харьковский «Металлист 1925» решил избавиться от ряда игроков.

По информации источника, команду должны покинуть опытные Евгений Пасич (находился в аренде в Ворскле), а также Максим Имереков (контракт с клубом истекает 31 декабря этого года). Кроме того, в новом клубе начнет сезон форвард Андрей Борячук (скорее всего, это будет Эпицентр).

Шанс проявить себя получают два игрока с опытом пребывания в аренде – Игорь Когут (весной играл за Черноморец), а также Раймонд Овусу (5 голов в 9 матчах за австрийский Хорн).

Ранее Младен Бартулович объяснил, почему решил возглавить харьковский «Металлист 1925».