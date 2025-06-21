«Трудно обмануть». Известный агент дал совет Калюжному

Известный эксперт и агент Вячеслав Заховайло в эксклюзивном интервью для Sport.ua дал совет украинскому полузащитнику Ивану Калюжному:

«Опыт подсказывает, что нужно тщательно подойти к вопросу о будущем клубе. Калюжный – не Пеле. Он не подходит под все игровые стили и схемы. Он трудяга, который носит рояль, а играют на нем другие исполнители.

Хотя профессионалов в футбольном скаутинге трудно обмануть. Мы все знаем его преимущества и недостатки. Пока Иван в игровом тонусе и максимальной физической готовности, он может принести пользу. Но опять же – не для всех. Пожелаю ему удачи».