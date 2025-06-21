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  4. «Трудно обмануть». Известный агент дал совет Калюжному
Украина. Премьер лига
21 июня 2025, 18:46 |
1197
0

«Трудно обмануть». Известный агент дал совет Калюжному

Вячеслав Заховайло считает, что Ивану нужно тщательно подойти к вопросу о будущем клубе

21 июня 2025, 18:46 |
1197
0
«Трудно обмануть». Известный агент дал совет Калюжному
УАФ. Иван Калюжный

Известный эксперт и агент Вячеслав Заховайло в эксклюзивном интервью для Sport.ua дал совет украинскому полузащитнику Ивану Калюжному:

«Опыт подсказывает, что нужно тщательно подойти к вопросу о будущем клубе. Калюжный – не Пеле. Он не подходит под все игровые стили и схемы. Он трудяга, который носит рояль, а играют на нем другие исполнители.

Хотя профессионалов в футбольном скаутинге трудно обмануть. Мы все знаем его преимущества и недостатки. Пока Иван в игровом тонусе и максимальной физической готовности, он может принести пользу. Но опять же – не для всех. Пожелаю ему удачи».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Вячеслав Заховайло Иван Калюжный инсайд
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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