«Трудно обмануть». Известный агент дал совет Калюжному
Вячеслав Заховайло считает, что Ивану нужно тщательно подойти к вопросу о будущем клубе
Известный эксперт и агент Вячеслав Заховайло в эксклюзивном интервью для Sport.ua дал совет украинскому полузащитнику Ивану Калюжному:
«Опыт подсказывает, что нужно тщательно подойти к вопросу о будущем клубе. Калюжный – не Пеле. Он не подходит под все игровые стили и схемы. Он трудяга, который носит рояль, а играют на нем другие исполнители.
Хотя профессионалов в футбольном скаутинге трудно обмануть. Мы все знаем его преимущества и недостатки. Пока Иван в игровом тонусе и максимальной физической готовности, он может принести пользу. Но опять же – не для всех. Пожелаю ему удачи».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Известный тренер о Гленне Ходдле
Маркета в двух сетах одолела первую ракетку мира в полуфинале травяного турнира WTA 500