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  4. Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Обычно футболисты думают только об одной вещи»
Украина. Премьер лига
21 июня 2025, 18:05 |
228
2

Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Обычно футболисты думают только об одной вещи»

Известный эксперт объяснил, благодаря чему «выстрелил» Иван Калюжный

21 июня 2025, 18:05 |
228
2
Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Обычно футболисты думают только об одной вещи»
Вячеслав Заховайло

Известный эксперт и агент Вячеслав Заховайло в эксклюзивном интервью для Sport.ua объяснил, благодаря чему «выстрелил» Иван Калюжный:

«Ровно полтора года назад Ивана мало кто оценивал как перспективного игрока. Как правило, скауты оценивают футболистов субъективно. Для того чтобы игрок раскрылся, должно произойти множество различных факторов. В футболе это называется так: попасть в правильный коллектив, найти своего тренера, который поверит в этого игрока и даст ему пространство для реализации.

Именно это и произошло с Калюжным. Совпадение обстоятельств – не более того. Очень часто бывает так, что игрок, который выделялся в одной команде, после перехода в другую оказывался совершенно неузнаваемым. Так что трансферы – дело тонкое. Хотя футболисты не очень об этом задумываются во время своей карьеры, в большинстве случаев думая об одном: только бы больше платили».

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Иван Калюжный Вячеслав Заховайло Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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Комментарии 2
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zzg77
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+1
Gargantua81
Калюжного сначала отчислили из Динамо как непереспективного, а потом выгнали даже из Руха опять же как бесперспективного.
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