Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Обычно футболисты думают только об одной вещи»

Известный эксперт и агент Вячеслав Заховайло в эксклюзивном интервью для Sport.ua объяснил, благодаря чему «выстрелил» Иван Калюжный:

«Ровно полтора года назад Ивана мало кто оценивал как перспективного игрока. Как правило, скауты оценивают футболистов субъективно. Для того чтобы игрок раскрылся, должно произойти множество различных факторов. В футболе это называется так: попасть в правильный коллектив, найти своего тренера, который поверит в этого игрока и даст ему пространство для реализации.

Именно это и произошло с Калюжным. Совпадение обстоятельств – не более того. Очень часто бывает так, что игрок, который выделялся в одной команде, после перехода в другую оказывался совершенно неузнаваемым. Так что трансферы – дело тонкое. Хотя футболисты не очень об этом задумываются во время своей карьеры, в большинстве случаев думая об одном: только бы больше платили».