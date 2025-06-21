Популярный клуб Первой лиги объявил о планах подготовки к сезону

Клуб Первой лиги Металлист объявил о планах подготовки к новому сезону.

Харьковская команда выйдет из отпуска 23 июня и начнет подготовку к чемпионату в Ужгороде. Сбор будет длиться пять недель, за которые команда Андрея Анищенко проведет минимум пять контрольных матчей.

Соперников объявят позже.

Новый сезон Первой лиги начнется 2 августа.