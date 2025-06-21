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Украина. Первая лига
21 июня 2025, 19:10 |
380
0

Популярный клуб Первой лиги объявил о планах подготовки к сезону

Металлист скоро выйдет из отпуска

21 июня 2025, 19:10 |
380
0
Популярный клуб Первой лиги объявил о планах подготовки к сезону
ФК Металлист

Клуб Первой лиги Металлист объявил о планах подготовки к новому сезону.

Харьковская команда выйдет из отпуска 23 июня и начнет подготовку к чемпионату в Ужгороде. Сбор будет длиться пять недель, за которые команда Андрея Анищенко проведет минимум пять контрольных матчей.

Соперников объявят позже.

Новый сезон Первой лиги начнется 2 августа.

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Металлист Харьков Первая лига Украины учебно-тренировочные сборы
Иван Зинченко Источник: ФК Металлист
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