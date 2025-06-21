Украина. Первая лига21 июня 2025, 19:10 |
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Популярный клуб Первой лиги объявил о планах подготовки к сезону
Металлист скоро выйдет из отпуска
21 июня 2025, 19:10 |
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Клуб Первой лиги Металлист объявил о планах подготовки к новому сезону.
Харьковская команда выйдет из отпуска 23 июня и начнет подготовку к чемпионату в Ужгороде. Сбор будет длиться пять недель, за которые команда Андрея Анищенко проведет минимум пять контрольных матчей.
Соперников объявят позже.
Новый сезон Первой лиги начнется 2 августа.
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