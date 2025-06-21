Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Калюжный – не Пеле, он не подходит во все стили»
Украина. Премьер лига
21 июня 2025, 17:25 | Обновлено 21 июня 2025, 18:00
765
0

Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Калюжный – не Пеле, он не подходит во все стили»

Как сложится судьба игрока сборной Украины?

21 июня 2025, 17:25 | Обновлено 21 июня 2025, 18:00
765
0
Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Калюжный – не Пеле, он не подходит во все стили»
Вячеслав Заховайло

С тех пор, как год назад полузащитник Иван Калюжный дебютировал в составе национальной сборной Украины, вокруг этого футболиста ходит немало разговоров. За это время информации о заинтересованности в нем – хоть отбавляй. Куда только не сватали теперь уже экс-игрока «Александрии» – и в киевское «Динамо», и в «Шахтер», и в «Карпаты», и в английский «Плимут», и в немецкую «Герту». Более того, некоторые даже приписывали ему интерес со стороны Испании, Италии и Франции. Но, как известно, зимой 27-летний игрок достиг соглашения о сотрудничестве с харьковским «Металлистом 1925», который вернулся в УПЛ. Однако трансферные страсти вокруг Калюжного не утихают. Футболиста еще не успели официально представить как новичка харьковчан, как в информационном пространстве появился еще один клуб – польский «Видзев» из Лодзи. Если верить СМИ, поляки готовы заплатить «Металлисту 1925» сумму в 1 миллион евро.

Поделиться мнениями о бурной трансферной суматохе вокруг Ивана Калюжного корреспондент Sport.ua попросил известного эксперта и агента Вячеслава Заховайло.

– Ровно полтора года назад Ивана мало кто оценивал как перспективного игрока, – вспоминает он. – Как правило, скауты оценивают футболистов субъективно. Для того чтобы игрок раскрылся, должно произойти множество различных факторов. В футболе это называется так: попасть в правильный коллектив, найти своего тренера, который поверит в этого игрока и даст ему пространство для реализации. Именно это и произошло с Калюжным. Совпадение обстоятельств – не более того. Очень часто бывает так, что игрок, который выделялся в одной команде, после перехода в другую оказывался совсем не узнаваемым. Так что трансферы – дело тонкое. Хотя футболисты не очень об этом задумываются во время своей карьеры, в большинстве случаев думая об одном: только бы больше платили.

– Еще осенью авторитетный сайт Transfermarkt оценивал Калюжного в 500 тысяч евро, а сейчас его трансферная стоимость выросла в четыре раза и составляет уже 2 миллиона евро. Как считаете, это оптимальная цена на игрока?

– Алгоритмы оценки рыночной стоимости компании Transfermarkt, мягко говоря, сомнительны. Футбол – это бизнес, на стоимость игрока влияет узнаваемость. Например, играл ли он в сборной, каких успехов добилась его команда и какова была личная статистика этого исполнителя. Но главный фактор – это стиль игры, под который подходит футболист. Умение реализовать игрока за хорошие деньги берет на себя, как правило, агент. Которых, кстати, в Украине практически нет.

– Как думаете, не помешает ли чрезмерное внимание со стороны к Ивану Калюжному в случае продолжения им выступлений в УПЛ?

– Внимание к его персоне только поможет футболисту получить более выгодный контракт. И в этом нет ничего плохого. На мой взгляд, мотивация игрока должна быть на высшем уровне, несмотря на место и лигу, в которой он оказался. Если Иван не снизит требования к себе лично, то я надеюсь, что еще пару сезонов он будет востребован по инерции.

– Вам известно, что на сегодняшний день представляет собой ФК «Видзев»?

– Об этом клубе сказать что-то конкретно не могу. Причина объективная: за ним я просто не следил.

– Что бы вы посоветовали футболисту в нынешней ситуации?

– Опыт подсказывает, что нужно тщательно подойти к вопросу о будущем клубе. Калюжный – не Пелле. Он не подходит ни под один игровой стиль и схему. Он трудяга, который носит рояль, а играют на нем другие исполнители. Хотя профессионалов в футбольном скаутинге трудно обмануть. Мы все знаем его преимущества и недостатки. Пока Иван в игровом тонусе и максимальной физической готовности, он может принести пользу. Но опять же – не для всех. Пожелаю ему удачи.

По теме:
Борнмут разваливается. После Забарного продают еще одного лидера
Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Обычно футболисты думают только об одной вещи»
«Лучше уж Патрик был бы». Реакция на приход Бартуловича в Металлист 1925
Вячеслав Заховайло Иван Калюжный трансферы Видзев Лодзь чемпионат Польши по футболу Металлист 1925 трансферы УПЛ инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Перес узнал, за сколько хотят купить Лунина. Реал принял решение
Футбол | 21 июня 2025, 08:26 2
Перес узнал, за сколько хотят купить Лунина. Реал принял решение
Перес узнал, за сколько хотят купить Лунина. Реал принял решение

Мендеш обратился с предложением к Флорентино Пересу

Не взяла два метра в Париже. Магучих снова уступила австралийке Олислагерс
Другие виды | 20 июня 2025, 23:47 16
Не взяла два метра в Париже. Магучих снова уступила австралийке Олислагерс
Не взяла два метра в Париже. Магучих снова уступила австралийке Олислагерс

На этапе Бриллиантовой лиги Ярослава Магучих заняла второе место

Усик назвал супертяжа, который станет абсолютным чемпионом мира после него
Бокс | 21.06.2025, 05:19
Усик назвал супертяжа, который станет абсолютным чемпионом мира после него
Усик назвал супертяжа, который станет абсолютным чемпионом мира после него
Шанс для Суркиса? Киевское Динамо возьмет на сборы пять футболистов U-19
Футбол | 21.06.2025, 15:29
Шанс для Суркиса? Киевское Динамо возьмет на сборы пять футболистов U-19
Шанс для Суркиса? Киевское Динамо возьмет на сборы пять футболистов U-19
Дилемма Ямаля. Ради трансфера Уильямса Барсе нужно пожертвовать игроком
Футбол | 21.06.2025, 17:03
Дилемма Ямаля. Ради трансфера Уильямса Барсе нужно пожертвовать игроком
Дилемма Ямаля. Ради трансфера Уильямса Барсе нужно пожертвовать игроком
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Британский спортюрист дал совет Мудрику после положительной допинг-пробы В
Британский спортюрист дал совет Мудрику после положительной допинг-пробы В
20.06.2025, 12:16
Футбол
Будет шоу! Тайсон Фьюри согласился вернуться на ринг ради мегафайта
Будет шоу! Тайсон Фьюри согласился вернуться на ринг ради мегафайта
20.06.2025, 00:02 3
Бокс
Клуб Первой лиги сменит название и подпишет много новичков
Клуб Первой лиги сменит название и подпишет много новичков
21.06.2025, 01:45 4
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Эти слова – ложь. Такого человека не существует»
Владимир КЛИЧКО: «Эти слова – ложь. Такого человека не существует»
20.06.2025, 08:16 1
Бокс
Путь Шараповой. Назван самый реальный исход дела Мудрика
Путь Шараповой. Назван самый реальный исход дела Мудрика
19.06.2025, 19:35 2
Футбол
Чемпион мира: «Для этого украинца все закончится жестким нокаутом»
Чемпион мира: «Для этого украинца все закончится жестким нокаутом»
20.06.2025, 03:26 1
Бокс
Чемпионка Ролан Гаррос 2025 потерпела сенсационное поражение в Берлине
Чемпионка Ролан Гаррос 2025 потерпела сенсационное поражение в Берлине
19.06.2025, 23:00 2
Теннис
ГВАРДИОЛА: Это фантастический игрок. Чтобы его остановить – нужен пистолет
ГВАРДИОЛА: Это фантастический игрок. Чтобы его остановить – нужен пистолет
20.06.2025, 03:08
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем