Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Калюжный – не Пеле, он не подходит во все стили»

С тех пор, как год назад полузащитник Иван Калюжный дебютировал в составе национальной сборной Украины, вокруг этого футболиста ходит немало разговоров. За это время информации о заинтересованности в нем – хоть отбавляй. Куда только не сватали теперь уже экс-игрока «Александрии» – и в киевское «Динамо», и в «Шахтер», и в «Карпаты», и в английский «Плимут», и в немецкую «Герту». Более того, некоторые даже приписывали ему интерес со стороны Испании, Италии и Франции. Но, как известно, зимой 27-летний игрок достиг соглашения о сотрудничестве с харьковским «Металлистом 1925», который вернулся в УПЛ. Однако трансферные страсти вокруг Калюжного не утихают. Футболиста еще не успели официально представить как новичка харьковчан, как в информационном пространстве появился еще один клуб – польский «Видзев» из Лодзи. Если верить СМИ, поляки готовы заплатить «Металлисту 1925» сумму в 1 миллион евро.

Поделиться мнениями о бурной трансферной суматохе вокруг Ивана Калюжного корреспондент Sport.ua попросил известного эксперта и агента Вячеслава Заховайло.

– Ровно полтора года назад Ивана мало кто оценивал как перспективного игрока, – вспоминает он. – Как правило, скауты оценивают футболистов субъективно. Для того чтобы игрок раскрылся, должно произойти множество различных факторов. В футболе это называется так: попасть в правильный коллектив, найти своего тренера, который поверит в этого игрока и даст ему пространство для реализации. Именно это и произошло с Калюжным. Совпадение обстоятельств – не более того. Очень часто бывает так, что игрок, который выделялся в одной команде, после перехода в другую оказывался совсем не узнаваемым. Так что трансферы – дело тонкое. Хотя футболисты не очень об этом задумываются во время своей карьеры, в большинстве случаев думая об одном: только бы больше платили.

– Еще осенью авторитетный сайт Transfermarkt оценивал Калюжного в 500 тысяч евро, а сейчас его трансферная стоимость выросла в четыре раза и составляет уже 2 миллиона евро. Как считаете, это оптимальная цена на игрока?

– Алгоритмы оценки рыночной стоимости компании Transfermarkt, мягко говоря, сомнительны. Футбол – это бизнес, на стоимость игрока влияет узнаваемость. Например, играл ли он в сборной, каких успехов добилась его команда и какова была личная статистика этого исполнителя. Но главный фактор – это стиль игры, под который подходит футболист. Умение реализовать игрока за хорошие деньги берет на себя, как правило, агент. Которых, кстати, в Украине практически нет.

– Как думаете, не помешает ли чрезмерное внимание со стороны к Ивану Калюжному в случае продолжения им выступлений в УПЛ?

– Внимание к его персоне только поможет футболисту получить более выгодный контракт. И в этом нет ничего плохого. На мой взгляд, мотивация игрока должна быть на высшем уровне, несмотря на место и лигу, в которой он оказался. Если Иван не снизит требования к себе лично, то я надеюсь, что еще пару сезонов он будет востребован по инерции.

– Вам известно, что на сегодняшний день представляет собой ФК «Видзев»?

– Об этом клубе сказать что-то конкретно не могу. Причина объективная: за ним я просто не следил.

– Что бы вы посоветовали футболисту в нынешней ситуации?

– Опыт подсказывает, что нужно тщательно подойти к вопросу о будущем клубе. Калюжный – не Пелле. Он не подходит ни под один игровой стиль и схему. Он трудяга, который носит рояль, а играют на нем другие исполнители. Хотя профессионалов в футбольном скаутинге трудно обмануть. Мы все знаем его преимущества и недостатки. Пока Иван в игровом тонусе и максимальной физической готовности, он может принести пользу. Но опять же – не для всех. Пожелаю ему удачи.