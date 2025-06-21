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  4. ВИДЕО. Чемпионом Франции U-12 стал мальчик с роскошной шевелюрой
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21 июня 2025, 17:29 |
370
0

ВИДЕО. Чемпионом Франции U-12 стал мальчик с роскошной шевелюрой

Эта история принесла юному Тиаго Кармасолу первую в его ранней карьере известность

21 июня 2025, 17:29 |
370
0
ВИДЕО. Чемпионом Франции U-12 стал мальчик с роскошной шевелюрой
FFT

За последние несколько часов в социальных сетях появилось множество фотографий и видео с юным теннисистом, который стал чемпионом Франции в возрасте до 12 лет.

Однако обсуждают не столько его стиль игры или удары, сколько прическу мальчика, напоминающую культовый образ американской певицы Тины Тернер, а также легендарного лидера футбольной сборной Колумбии Карлоса Вальдеррамы.

Его шевелюра излучает харизму и индивидуальность, и кто знает, может быть, через несколько лет он окажется в профессиональном ATP-туре.

Пока же эта история принесла юному Тиаго Кармасолу первую в его ранней карьере известность.

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Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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