ВИДЕО. Чемпионом Франции U-12 стал мальчик с роскошной шевелюрой
Эта история принесла юному Тиаго Кармасолу первую в его ранней карьере известность
За последние несколько часов в социальных сетях появилось множество фотографий и видео с юным теннисистом, который стал чемпионом Франции в возрасте до 12 лет.
Однако обсуждают не столько его стиль игры или удары, сколько прическу мальчика, напоминающую культовый образ американской певицы Тины Тернер, а также легендарного лидера футбольной сборной Колумбии Карлоса Вальдеррамы.
Его шевелюра излучает харизму и индивидуальность, и кто знает, может быть, через несколько лет он окажется в профессиональном ATP-туре.
Пока же эта история принесла юному Тиаго Кармасолу первую в его ранней карьере известность.
Hoy, en videos random: Thiago Carmasol, el junior con el mejor pelo del mundo (?), campeón nacional francés Sub12 en Roland Garros. Ahora solo quiero que llegue a ser tenista profesional. pic.twitter.com/U6wZpBKhr9— Marcos Zugasti (@marcos_z) June 20, 2025
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