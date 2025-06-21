Руслан РОТАНЬ – легионеру: «Команда на первом месте, а не ты»

Главный тренер «Полесья» Руслан Ротань высказался о будущем в клубе легионера Бени Макуана.

«Его обожают болельщики. Но главное его желание, после встречи с ним я его увидел, он хочет вернуться в команду. Все в его руках, будет замечательно, если он будет работать как последние пять дней.

Я ему уже сказал, что на первом месте для всех нас, для тренера – это команда, а не ты сам. Если он не будет думать только о себе, то у него большие шансы», – сказал Ротань.

Ранее новый главный тренер «Полесья» Руслан Ротань провел первые тренировки и рассказал о подготовке житомирской команды ко 2-му раунду квалификации Лиги конференций.