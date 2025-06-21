Руслан РОТАНЬ: «Таких условий, как в Полесье, нет ни у кого в Украине»

Наставник Полесья Руслан Ротань оценил свой переход из Александрии в Полесье, а также условия в новой команде и трансферы житомирского клуба.

«Второе место с Александрией – это уже для меня история, нужно забывать и идти дальше. И мой выбор Полесья – это новая мотивация. И мотивации добавляют те условия, которые созданы в клубе. Таких условий, наверное, нет ни в одной другой украинской команде, чтобы работать, наслаждаться работой и прогрессировать».

«Еврокубки? Нужно менять традиции, потому что Украина потеряла очень много очков и позиций в рейтинге. Жаловаться не нужно из-за переездов и всего такого. Мы вышли в еврокубки, мы хотели этого. Нужно через не могу проходить дальше, потому что много потеряли в рейтинге».

«База клуба? Только слово «вау» подходит. Когда я был игроком, таких условий не было. Была база Динамо, потом у Днепра была современная база. У Александрии таких условий, как тут, не было», – сказал Ротань.