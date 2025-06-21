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Украина. Премьер лига
21 июня 2025, 18:35 | Обновлено 21 июня 2025, 18:49
399
0

Руслан РОТАНЬ: «У Усика есть все шансы сыграть за Полесье. Найдем время»

Боксер остается в команде

21 июня 2025, 18:35 | Обновлено 21 июня 2025, 18:49
399
0
Руслан РОТАНЬ: «У Усика есть все шансы сыграть за Полесье. Найдем время»
ФК Полесье. Александр Усик

Новый тренер Полесья Руслан Ротань рассказал о ситуации боксера Александра Усика, который находится на контракте с клубом.

Усик ранее играл за команду в контрольных матчах, но говорил, что мечтает дебютировать в официальном игре чемпионата Украины.

«У Усика есть все шансы выйти на поле. Но мы, конечно, будем его поддерживать во время ближайшего боя. Александр дает нам чемпионский дух. Наверное, ни у кого в команде нет такого чемпионского духа, как у него».

«Это вдохновение и пример для нас. Мы найдем время для него и в тренировках, и в играх», – сказал Ротань.

19 июля Усик проведет бой за все титулы супертяжелого веса против Даниэля Дюбуа.

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Полесье Житомир Александр Усик Руслан Ротань Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ФК Полесье
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