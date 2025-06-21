Руслан РОТАНЬ: «У Усика есть все шансы сыграть за Полесье. Найдем время»

Новый тренер Полесья Руслан Ротань рассказал о ситуации боксера Александра Усика, который находится на контракте с клубом.

Усик ранее играл за команду в контрольных матчах, но говорил, что мечтает дебютировать в официальном игре чемпионата Украины.

«У Усика есть все шансы выйти на поле. Но мы, конечно, будем его поддерживать во время ближайшего боя. Александр дает нам чемпионский дух. Наверное, ни у кого в команде нет такого чемпионского духа, как у него».

«Это вдохновение и пример для нас. Мы найдем время для него и в тренировках, и в играх», – сказал Ротань.

19 июля Усик проведет бой за все титулы супертяжелого веса против Даниэля Дюбуа.