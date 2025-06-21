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  4. Нико КОВАЧ: «Мы должны не дать им это сделать»
Клубный чемпионат мира
21 июня 2025, 16:19 |
126
0

Нико КОВАЧ: «Мы должны не дать им это сделать»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» поделился ожиданиями от игры с «Мамелоди Сандаунз»

21 июня 2025, 16:19 |
126
0
Нико КОВАЧ: «Мы должны не дать им это сделать»
ФК Боруссия Дортмунд. Нико Ковач

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Нико Ковач поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира против «Мамелоди Сандаунз»:

«Сандаунс» – команда, которая в последние годы доминировала в Южной Африке и несколько недель назад проиграла финал Лиги чемпионов Африки. Команда, которая хочет играть в привлекательный футбол. Для нас это означает, что мы должны этому помешать и контролировать мяч. Завтра будет очень жарко. А когда в полдень солнце будет светить с юга, нужно будет контролировать мяч. Потому что если ты будешь гнаться за мячом, это будет стоить тебе лишней энергии.

Джоб Беллингем? Что касается его физической формы, то он, безусловно, один из лучших. Он с нами только недавно, поэтому, на мой взгляд, ему нужно немного больше времени. Но если бы я выпустил его завтра, я бы не испытывал никакого дискомфорта, наоборот. Но, конечно, у нас уже есть много хороших полузащитников и много хороших игроков, поэтому я оставлю этот вопрос открытым до завтра.

У меня действительно избыток очень хороших игроков. Если вы смотрели другие матчи, то видели, что многие команды делают ротацию. Не будет игрока, который бы играл от первого до последнего матча, разве что мы заменим вратарей. Другими словами, особенно при таких температурах, важно выпускать свежих игроков, которые могут естественно справиться с погодой. Поэтому в первой игре мы заменили двух игроков после 60 минут, а затем еще после 75 минут, и завтра сделаем так же. Также потому, что мы хотим сохранить качество игры – с каждой минутой, конечно, силы падают в такую жару. Поэтому мы хотим попробовать использовать 5 игроков, которых мы можем заменить.

Темп не высокий, потому что это невозможно из-за температуры. Мы все хотели бы играть в совершенно другом темпе. Но даже для зрителей достаточно жарко. Представьте, что это значит для игроков в такую погоду. Завтра в тени будет около 32 градусов, а на солнце, несомненно, на три, четыре, пять градусов больше. А еще нужно бегать. Это не оправдание, это просто объяснение. Если один-два человека сидят перед телевизором и говорят, что они не двигаются, то на это есть причина. Сейчас это вредит всем командам. Особенно тяжело европейцам. Я думаю, что южные страны привыкли к этому, им легче. Но мы все равно хотим выиграть эти матчи, независимо от формы и способа».

Матч «Мамелоди Сандаунз» – «Боруссия» Дортмунд состоится 21 июня в 19:00 по киевскому времени.

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Боруссия Дортмунд клубный чемпионат мира по футболу Мамелоди Сандаунз Нико Ковач пресс-конференция
Дмитрий Вус Источник: ФК Боруссия Дортмунд
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