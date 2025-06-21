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  4. «Непонятная ситуация в Полесье». Ротань объяснил трансферы двух форвардов
Украина. Премьер лига
21 июня 2025, 15:41 | Обновлено 21 июня 2025, 15:43
1929
0

«Непонятная ситуация в Полесье». Ротань объяснил трансферы двух форвардов

Батиста пока под вопросом у Полесья

21 июня 2025, 15:41 | Обновлено 21 июня 2025, 15:43
1929
0
«Непонятная ситуация в Полесье». Ротань объяснил трансферы двух форвардов
ФК Полесье. Александр Филиппов

Наставник Полесья Руслан Ротань пояснил, почему первыми летними трансферами клуба стали игроки атаки Николай Гайдучик и Александр Филиппов.

Проблемы возникли с форвардом Батистой, который пока не хочет возвращаться в Украину.

«Подписываем игроков атаки? Тут у нас есть с Батистой непонятная ситуация, поэтому не хотим оказаться в ситуации, когда у нас еврокубки, а мы без форвардов».

«Поэтому подписали сейчас Филиппова, Гайдучика», – сказал Ротань.

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Николай Гайдучик Александр Филиппов Полесье Житомир трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига Руслан Ротань Факундо Батиста
Иван Зинченко Источник: ФК Полесье
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