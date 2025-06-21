Украина. Премьер лига21 июня 2025, 15:41 | Обновлено 21 июня 2025, 15:43
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«Непонятная ситуация в Полесье». Ротань объяснил трансферы двух форвардов
Батиста пока под вопросом у Полесья
21 июня 2025, 15:41 | Обновлено 21 июня 2025, 15:43
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Наставник Полесья Руслан Ротань пояснил, почему первыми летними трансферами клуба стали игроки атаки Николай Гайдучик и Александр Филиппов.
Проблемы возникли с форвардом Батистой, который пока не хочет возвращаться в Украину.
«Подписываем игроков атаки? Тут у нас есть с Батистой непонятная ситуация, поэтому не хотим оказаться в ситуации, когда у нас еврокубки, а мы без форвардов».
«Поэтому подписали сейчас Филиппова, Гайдучика», – сказал Ротань.
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