«Непонятная ситуация в Полесье». Ротань объяснил трансферы двух форвардов

Наставник Полесья Руслан Ротань пояснил, почему первыми летними трансферами клуба стали игроки атаки Николай Гайдучик и Александр Филиппов.

Проблемы возникли с форвардом Батистой, который пока не хочет возвращаться в Украину.

«Подписываем игроков атаки? Тут у нас есть с Батистой непонятная ситуация, поэтому не хотим оказаться в ситуации, когда у нас еврокубки, а мы без форвардов».

«Поэтому подписали сейчас Филиппова, Гайдучика», – сказал Ротань.