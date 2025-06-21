Трансферу быть. Клуб АПЛ согласился заплатить космическую сумму за украинца

Английский «Сандерленд» интересуется украинским нападающим киевского «Динамо» Владиславом Ванатом, сообщает издание Mackem News.

По информации источника, «черные коты» согласились заплатить за 23-летнего футболиста 21 миллион фунтов стерлингов. Журналисты уже успели окрестить эту сумму «астрономической».

В сезоне 2024/25 Владислав Ванат провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 21 забитым мячом и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Владиславом Ванатом интересуются «Арсенал» и «Тоттенгем».