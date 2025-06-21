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Англия
21 июня 2025, 14:48 | Обновлено 21 июня 2025, 14:49
2242
2

Трансферу быть. Клуб АПЛ согласился заплатить космическую сумму за украинца

Ожидается, что Владислав Ванат перейдет из «Динамо» в «Сандерленд»

21 июня 2025, 14:48 | Обновлено 21 июня 2025, 14:49
2242
2
Трансферу быть. Клуб АПЛ согласился заплатить космическую сумму за украинца
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Английский «Сандерленд» интересуется украинским нападающим киевского «Динамо» Владиславом Ванатом, сообщает издание Mackem News.

По информации источника, «черные коты» согласились заплатить за 23-летнего футболиста 21 миллион фунтов стерлингов. Журналисты уже успели окрестить эту сумму «астрономической».

В сезоне 2024/25 Владислав Ванат провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 21 забитым мячом и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Владиславом Ванатом интересуются «Арсенал» и «Тоттенгем».

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Динамо Киев трансферы Владислав Ванат трансферы АПЛ трансферы УПЛ Сандерленд
Дмитрий Вус Источник
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Singularis
Бегом! пока не передумали! Это же английская Заря
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