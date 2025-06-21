Трансферу быть. Клуб АПЛ согласился заплатить космическую сумму за украинца
Ожидается, что Владислав Ванат перейдет из «Динамо» в «Сандерленд»
Английский «Сандерленд» интересуется украинским нападающим киевского «Динамо» Владиславом Ванатом, сообщает издание Mackem News.
По информации источника, «черные коты» согласились заплатить за 23-летнего футболиста 21 миллион фунтов стерлингов. Журналисты уже успели окрестить эту сумму «астрономической».
В сезоне 2024/25 Владислав Ванат провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 21 забитым мячом и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Владиславом Ванатом интересуются «Арсенал» и «Тоттенгем».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Английский клуб оценивает переход украинского защитника в £70 млн
Тибо Куртуа продлит сотрудничество с королевским клубом до 2028 года