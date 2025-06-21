Фламенго находится в одном голе от повторения рекорда Бразилии
Сантос является нынешним рекордсменом среди бразильских команд
В матче второго тура клубного чемпионата мира бразильский Фламенго победил Челси со счетом 3:1.
Благодаря этой победе Фламенго довел до 17 общее количество забитых мячей на клубных чемпионатах мира/межконтинентальном кубке.
Лишь одна бразильская команда имеет в своем активе большее количество забитых мячей – Сантос (18).
На чемпионате этого года Фламенго имеет все шансы превзойти достижение команды Пеле, поскольку сыграет еще минимум два матча на турнире (против Лос-Анджелеса на групповом этапе и матч 1/8 финала).
Бразильские команды по количеству забитых мячей в клубных чемпионатах мира/межконтинентальном кубке:
- 18 – Сантос
- 17 – Фламенго
- 9 – Сан-Паулу
- 8 – Коринтианс
- 8 – Васко да Гама
- 7 – Интернасьонал
- 5 – Палмейрас
- 4 – Атлетико Минейро
- 3 – Ботафого
- 3 – Гремио
- 2 – Флуминенсе
- 0 – Крузейро
Brasileiros com mais gols no Mundial de Clubes (1960-2025):— Rodolfo Rodrigues (@rodolfo1975) June 20, 2025
18 – Santos (7 jogos)
[17] – Flamengo (7 jogos)
9 – São Paulo (4 jogos)
8 – Corinthians (6 jogos)
8 – Vasco (5 jogos)
7 – Internacional (4 jogos)
5 – Palmeiras (7 jogos)
4 – Atlético-MG (2 jogos)
[3] – Botafogo (3 jogos)… pic.twitter.com/oKuIzcbwhI
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