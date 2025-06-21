Фламенго находится в одном голе от повторения рекорда Бразилии

В матче второго тура клубного чемпионата мира бразильский Фламенго победил Челси со счетом 3:1.

Благодаря этой победе Фламенго довел до 17 общее количество забитых мячей на клубных чемпионатах мира/межконтинентальном кубке.

Лишь одна бразильская команда имеет в своем активе большее количество забитых мячей – Сантос (18).

На чемпионате этого года Фламенго имеет все шансы превзойти достижение команды Пеле, поскольку сыграет еще минимум два матча на турнире (против Лос-Анджелеса на групповом этапе и матч 1/8 финала).

Бразильские команды по количеству забитых мячей в клубных чемпионатах мира/межконтинентальном кубке:

18 – Сантос

17 – Фламенго

9 – Сан-Паулу

8 – Коринтианс

8 – Васко да Гама

7 – Интернасьонал

5 – Палмейрас

4 – Атлетико Минейро

3 – Ботафого

3 – Гремио

2 – Флуминенсе

0 – Крузейро