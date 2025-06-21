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  4. Фламенго находится в одном голе от повторения рекорда Бразилии
Клубный чемпионат мира
21 июня 2025, 14:36 |
128
0

Фламенго находится в одном голе от повторения рекорда Бразилии

Сантос является нынешним рекордсменом среди бразильских команд

21 июня 2025, 14:36 |
128
0
Фламенго находится в одном голе от повторения рекорда Бразилии
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче второго тура клубного чемпионата мира бразильский Фламенго победил Челси со счетом 3:1.

Благодаря этой победе Фламенго довел до 17 общее количество забитых мячей на клубных чемпионатах мира/межконтинентальном кубке.

Лишь одна бразильская команда имеет в своем активе большее количество забитых мячей – Сантос (18).

На чемпионате этого года Фламенго имеет все шансы превзойти достижение команды Пеле, поскольку сыграет еще минимум два матча на турнире (против Лос-Анджелеса на групповом этапе и матч 1/8 финала).

Бразильские команды по количеству забитых мячей в клубных чемпионатах мира/межконтинентальном кубке:

  • 18 – Сантос
  • 17 – Фламенго
  • 9 – Сан-Паулу
  • 8 – Коринтианс
  • 8 – Васко да Гама
  • 7 – Интернасьонал
  • 5 – Палмейрас
  • 4 – Атлетико Минейро
  • 3 – Ботафого
  • 3 – Гремио
  • 2 – Флуминенсе
  • 0 – Крузейро
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Сантос Фламенго Сан-Паулу Коринтианс Васко да Гама Интернасьонал Палмейрас Атлетико Минейро Ботафого Гремио Флуминенсе Крузейро статистика чемпионат Бразилии по футболу клубный чемпионат мира по футболу
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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