Левый Берег представил нового тренера и просматривает новичков

20 июня футболисты перволигового «Левого Берега» вернулись из отпуска и провели первую тренировку. Перед ее началом команде был представлен новый главный тренер Андрей Гаврюшов, которому будет помогать Вадим Чернышенко, бывший ассистент предыдущего руководителя Виталия Первака.

Как стало известно Sport.ua, «Левый Берег» покинули братья Иван и Николай Когуты и Клим Приходько.

На просмотре находятся 5 потенциальных новичков, кто из них останется, определится после двух первых спаррингов: 28 июня – с винницкой «Нивой» и 5 июля – с «Черниговом».

Всего киевляне собираются сыграть 6 контрольных матчей.

Ранее стало известно, что защитник «Левого Берега» перейдет в «Оболонь».