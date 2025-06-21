Дилемма Ямаля. Ради трансфера Уильямса Барсе нужно пожертвовать игроком
Фермин Лопес может покинуть каталонский клуб
Каталонская «Барселона» продолжает работать над трансфером испанского вингера «Атлетик Бильбао» Нико Уильямса, сообщает издание El Gol Digital.
Однако, по информации источника, чтобы оформить трансфер 22-летнего футболиста, «сине-гранатовым» сначала придется продать полузащитника Фермина Лопеса.
Это ставит в неловкое положение Ламина Ямаля, который с одной стороны просил руководство клуба подписать Нико Уильямса, но с другой выступал против продажи Фермина Лопеса.
В сезоне 2024/25 Фермин Лопес провел 46 матчей на клубном уровне, отличившись 8 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. На счету Нико Уильямса 45 поединков, 11 голов и 7 ассистов в нынешней кампании.
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