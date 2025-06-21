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  4. Дилемма Ямаля. Ради трансфера Уильямса Барсе нужно пожертвовать игроком
Испания
21 июня 2025, 17:03 | Обновлено 21 июня 2025, 17:04
678
0

Дилемма Ямаля. Ради трансфера Уильямса Барсе нужно пожертвовать игроком

Фермин Лопес может покинуть каталонский клуб

21 июня 2025, 17:03 | Обновлено 21 июня 2025, 17:04
678
0
Дилемма Ямаля. Ради трансфера Уильямса Барсе нужно пожертвовать игроком
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Каталонская «Барселона» продолжает работать над трансфером испанского вингера «Атлетик Бильбао» Нико Уильямса, сообщает издание El Gol Digital.

Однако, по информации источника, чтобы оформить трансфер 22-летнего футболиста, «сине-гранатовым» сначала придется продать полузащитника Фермина Лопеса.

Это ставит в неловкое положение Ламина Ямаля, который с одной стороны просил руководство клуба подписать Нико Уильямса, но с другой выступал против продажи Фермина Лопеса.

В сезоне 2024/25 Фермин Лопес провел 46 матчей на клубном уровне, отличившись 8 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. На счету Нико Уильямса 45 поединков, 11 голов и 7 ассистов в нынешней кампании.

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Барселона трансферы трансферы Ла Лиги Ламин Ямаль Фермин Лопес Нико Уильямс Атлетик Бильбао
Дмитрий Вус Источник: El Gol Digital
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