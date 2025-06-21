ФОТО. Полностью обнажена. Жена игрока из УПЛ подожгла социальные сети
Лиза Третьякова радует подписчиков горячим контентом
Лиза Третьякова, жена украинского футболиста ковалевского «Колоса» Максима Третьякова, поделилась горячей фотографией в своем Instagram-аккаунте.
Зажигательная брюнетка в Stories опубликовала фотографию, на которой находится без верхней одежды, а роскошную обнаженную грудь прикрывает лишь двумя ладонями, при этом широко улыбаясь.
Ранее муж Лизы Максим на видео потроллил свою жену, указав на то, что ее грудь – искусственная.
ФОТО. Полностью обнаженная. Женщина игрока из УПЛ поджогла социальные сети
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