ФОТО. Полностью обнажена. Жена игрока из УПЛ подожгла социальные сети

Лиза Третьякова, жена украинского футболиста ковалевского «Колоса» Максима Третьякова, поделилась горячей фотографией в своем Instagram-аккаунте.

Зажигательная брюнетка в Stories опубликовала фотографию, на которой находится без верхней одежды, а роскошную обнаженную грудь прикрывает лишь двумя ладонями, при этом широко улыбаясь.

Ранее муж Лизы Максим на видео потроллил свою жену, указав на то, что ее грудь – искусственная.

ФОТО. Полностью обнаженная. Женщина игрока из УПЛ поджогла социальные сети