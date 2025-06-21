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Украина. Премьер лига
21 июня 2025, 17:14 |
1545
0

ФОТО. Полностью обнажена. Жена игрока из УПЛ подожгла социальные сети

Лиза Третьякова радует подписчиков горячим контентом

21 июня 2025, 17:14 |
1545
0
ФОТО. Полностью обнажена. Жена игрока из УПЛ подожгла социальные сети
Instagram. Лиза Третьякова

Лиза Третьякова, жена украинского футболиста ковалевского «Колоса» Максима Третьякова, поделилась горячей фотографией в своем Instagram-аккаунте.

Зажигательная брюнетка в Stories опубликовала фотографию, на которой находится без верхней одежды, а роскошную обнаженную грудь прикрывает лишь двумя ладонями, при этом широко улыбаясь.

Ранее муж Лизы Максим на видео потроллил свою жену, указав на то, что ее грудь – искусственная.

ФОТО. Полностью обнаженная. Женщина игрока из УПЛ поджогла социальные сети

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Максим Третьяков Колос Ковалевка фото lifestyle
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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