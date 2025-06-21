«Это было все». Артету раскритиковали из-за Зинченко

Журналист Goal.com Чарльз Уоттс считает, что украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко должен был получать больше игровой практики в прошлом сезоне.

«Артета просто сильно потерял к нему доверие. Зинченко сильно недоиспользовали в прошлом сезоне. Артета говорит о желании иметь более сильный состав и возможность ротации. Этот аргумент немного распадается, когда у тебя есть действительно опытный игрок, такой как Зинченко, который постоянно сидит на скамейке запасных.

Мне кажется, что он мог бы играть гораздо больше в прошлом сезоне, будь то в полузащите или на позиции левого защитника. Но я действительно думаю, что Артета просто потерял к нему доверие, особенно в защите. А потом у него появился Майлз Льюис-Скелли.

Когда Зинченко впервые ворвался в эту команду, он и Жезус кардинально изменили «Арсенал». Зинченко перевернул игру, никто на самом деле не знал, что происходит на поле. Соперникам понадобилось некоторое время, чтобы привыкнуть. В те первые месяцы, когда соперники просто не были к этому готовы, я думаю, «Арсенал» действительно выиграл от этого. Затем все адаптировались и начали наказывать Зинченко, используя пространство на фланге, которое он освобождал.

Его много раз ловили на этом. И я думаю, что в конце концов Артета просто начал терять в него веру. Но потом внезапно появился Льюис-Скелли, который делал то, что делал Зинченко с точки зрения выхода в центр, но также он был очень, очень силен в обороне. На том этапе для Зинченко это было все.

Но я все еще думаю, что в прошлом сезоне его недоиспользовали, особенно в полузащите, на той позиции, на которой он играет за сборную Украины. У Зинченко было много возможностей сыграть там в прошлом сезоне, а Артета просто этого не сделал», – сказал Уоттс Sports Mole.

Сообщалось, что в Англии рассказали о планах Зинченко.