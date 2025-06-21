Даяна Ястремская – Магда Линетт. Прогноз на матч WTA 250 в Ноттингеме

21 июня, в полуфинале турнира в Ноттингеме между собой сыграют Даяна Ястремская (WTA 46) и Магда Линетт (WTA 31). Начало игры запланировано на 13:00 по киевскому времени.

Даяна Ястремская

Текущий сезон нельзя назвать прорывом для украинской теннисистки, она показывает неплохой уровень игры, хотя может лучше. В этом году Ястремская провела 32 матча, в которых одержала 20 побед.

Пока хорошо идут дела на первом травяном турнире сезона, хотя легких матчей не было. В первом круге удалось обыграть сербку Ольгу Данилович – 6:4, 7:6. Далее был непростой матч против хорватки Анте Ружич – 6:2, 2:6, 6:4.

Свою последнюю встречу украинка выиграла у Лейлы Фернандес – 6:3, 7:6, во втором сете удалось только с четвертого матчбола оформить победу. Процент первой подачи у Ястремской больше 60%, причем в каждом матче на этом турнире она выполняла не меньше пяти эйсов.

Магда Линетт

Польскую теннисистку смело можно относить к числу ветеранов, ведь 33 года уже серьезный возраст для такого вида спорта. Как и предстоящая соперница, Линетт в этом сезоне провела 32 матча, одержав 18 побед. Из хороших результатов, можно отметить четвертьфинал престижного турнира в Майами.

В Ноттингеме полька начала с победы над опасной филиппинской спортсменкой Александрой Эалой – 6:4, 6:3. Далее справилась с британкой Минг Сю – 7:5, 6:1. Линетт считалась небольшим андердогом в своем последнем матче против Клары Таусон, но смогла одолеть сильную датчанку – 6:2, 7:5. Полька впервые в сезоне так близка к титулу.

Личные встречи

У соперниц немалая история очных противостояний, они играли между собой пять раз, в четырех случаях выигрывала украинка. Последний матч состоялся в этом году, на турнире в Дубае, тогда Ястремская выиграла 6:3, 7:5. На траве теннисистки пересекались всего раз, это было три года назад в Бирмингеме, тогда Даяна тоже была сильнее – 6:4, 6:3.

Прогноз

На корт выйдут две мотивированные теннисистки, небольшим фаворитом на бумаге считается украинка. Преимущества Ястремской в том, что она ведет в очных встречах, а также моложе соперницы на 8 лет. Если Даяна покажет свой теннис, польке будет сложно устоять, поставлю на победу украинской спортсменки за 1,63. Не исключаю, что такой матч может затянуться.