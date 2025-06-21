Челси может отсудить у Мудрика сумму больше, чем заплатил Шахтеру

Спортивный юрист Илья Скоропашкин рассказал, что английский «Челси» может подать иск в суд на украинского вингера Михаила Мудрика, если тот будет дисквалифицирован из-за употребления запрещенных веществ:

– Есть ли уже наработанная схема, по которой клуб может сказать футболисту: заплатишь за такое и такое – вот такую сумму?

– После многочисленных судебных прецедентов, где стороны были вынуждены доказывать размер фактических убытков, клубы начали активно включать в контракты предварительно определенные суммы компенсации, подлежащие уплате в случае нарушения контракта игроком.

Эти суммы привязываются не только к фактическим трансферным расходам клуба, но и учитывают долгосрочный спортивный, маркетинговый и экономический потенциал игрока, поэтому обычно превышают трансферную стоимость футболиста на момент подписания такого контракта.

– За Мудрика заплатили 70 млн евро. Почему же тогда британский юрист говорит о 80 млн фунтах?

– Эта разница связана с тем, что клубы могут обосновать свои убытки не только одной суммой трансфера – то есть, того, что они заплатили за игрока предыдущему клубу. Это много других сопутствующих расходов.

Вероятно, контракт Михаила с «Челси» также предусматривает конкретный размер его персональной ответственности в случае нарушения. Причем он может существенно превышать сумму трансфера, уплаченного английским клубом донецкому «Шахтеру», – поделился мнением Скоропашкин.

В последний раз вингер одевал футболку «Челси» 28 ноября в противостоянии Лиги конференций против немецкого «Хайденхайма» (2:0). В сезоне 2024/25 Мудрик провел 15 матчей во всех турнирах, где забил пять голов и отдал три результативных передачи.