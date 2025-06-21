«Обоснованно». Спортюрист рассказал, может ли Челси судить Мудрика
Илья Скоропашкин считает, что Михаилу действительно может угрожать наказание от клуба
Спортивный юрист Илья Скоропашкин рассказал, действительно ли лондонский «Челси» может подать в суд на украинского вингера Михаила Мудрика:
«Такое предположение английского коллеги является обоснованным. Ранее тот же «Челси» взыскивал солидную финансовую компенсацию с одного из своих игроков за допинговое нарушение. В рамках многолетнего и прецедентного спора этого клуба с футболистом Адрианом Муту, который несколько раз рассматривался Спортивным арбитражным судом в Лозанне (2006, 2008) и обжаловался в Швейцарском федеральном Трибунале (2010), клуб все же добился взыскания значительной компенсации с футболиста за нарушение им контракта без надлежащих оснований».
В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.
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