«Обоснованно». Спортюрист рассказал, может ли Челси судить Мудрика

Спортивный юрист Илья Скоропашкин рассказал, действительно ли лондонский «Челси» может подать в суд на украинского вингера Михаила Мудрика:

«Такое предположение английского коллеги является обоснованным. Ранее тот же «Челси» взыскивал солидную финансовую компенсацию с одного из своих игроков за допинговое нарушение. В рамках многолетнего и прецедентного спора этого клуба с футболистом Адрианом Муту, который несколько раз рассматривался Спортивным арбитражным судом в Лозанне (2006, 2008) и обжаловался в Швейцарском федеральном Трибунале (2010), клуб все же добился взыскания значительной компенсации с футболиста за нарушение им контракта без надлежащих оснований».

В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.