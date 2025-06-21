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Украина. Премьер лига
21 июня 2025, 12:39 |
1700
0

Придется искать другой клуб. Наставнику Шахтера не нужен легионер

Лука Лацабидзе уйдет в очередную аренду

21 июня 2025, 12:39 |
1700
0
Придется искать другой клуб. Наставнику Шахтера не нужен легионер
ФК Черноморец Одесса. Лука Лацабидзе

Защитник донецкого «Шахтера» Лука Лацабидзе не нужен новому главному тренеру Арде Турану и вынужден искать новый клуб.

В сезоне 2024/25 грузинский футболист играл на правах аренды за одесский «Черноморец», но тепер должен вернутся в расположение «горняков».

По информации источника, турецкий специалист не заинтересован в услугах 21-летнего защитника и не будет его брать с командой на тренировочные сборы в Словению.

Донецкий клуб намерен отправить Лацабидзе в очередную аренду. На данный момент к футболисту есть интерес от клубов Украинской Премьер-лиги и «Колхети-1913» из города Поти, который выступает в чемпионате Грузии.

В прошлом сезоне Лука провел 18 матчей за «Черноморец», в которых записал на свой счет одну результативную передачу.

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Шахтер Донецк Черноморец Одесса Лука Лацабидзе Арда Туран трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Николай Титюк Источник: Telegram
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