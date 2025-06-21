Придется искать другой клуб. Наставнику Шахтера не нужен легионер

Защитник донецкого «Шахтера» Лука Лацабидзе не нужен новому главному тренеру Арде Турану и вынужден искать новый клуб.

В сезоне 2024/25 грузинский футболист играл на правах аренды за одесский «Черноморец», но тепер должен вернутся в расположение «горняков».

По информации источника, турецкий специалист не заинтересован в услугах 21-летнего защитника и не будет его брать с командой на тренировочные сборы в Словению.

Донецкий клуб намерен отправить Лацабидзе в очередную аренду. На данный момент к футболисту есть интерес от клубов Украинской Премьер-лиги и «Колхети-1913» из города Поти, который выступает в чемпионате Грузии.

В прошлом сезоне Лука провел 18 матчей за «Черноморец», в которых записал на свой счет одну результативную передачу.