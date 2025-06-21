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Англия
21 июня 2025, 12:14 |
1553
3

Слишком дорого. Легендарный клуб отказался от трансфера Зинченко

«Милан» не готов отдавать 15 млн за футболиста, который через год станет свободным агентом

21 июня 2025, 12:14 |
1553
3
Слишком дорого. Легендарный клуб отказался от трансфера Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Итальянский «Милан» принял решение отказаться от трансфера защитника лондонского «Арсенала» и сборной Украины Александра Зинченко.

«Канониры» хотели бы получить за 28-летнего футболиста 15 млн евро, но в Италии считают эту сумму слишком высокой. «Россонери» не готовы отдавать столько денег за игрока, который через год станет свободным агентом.

Кроме того, «Милан» не сможет платить Зинченко ту зарплату, которую он получает в Лондоне. Во время встречи представителей двух клубов итальянский коллектив предложил 10 млн евро за трансфер, но услышал отказ со стороны «Арсенала».

После этого клуб Серии А прекратил борьбу за украинца. Существует вероятность, что украинский защитник сможет перебраться в Италию через год на правах свободного агента, но на данном этапе «Милан» выбыл из гонки за Александра.

В сезоне 2024/25 защитник провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Ориентировочная стоимость Зинченко составляет 20 млн евро.

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Арсенал Лондон Милан Александр Зинченко трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A свободный агент
Николай Титюк Источник: Pianeta Milan
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Комментарии 3
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Mark4854590
Що ж, буде і надалі лавку гріти в Арсеналі за солідну зарплату
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+2
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TarasTaras94
Взагалі Арсенал не далекоглядний коли це стосується трансферів на вихід. Якщо минулого сезону перепідписали ще на рік-два то такої б проблеми не було. А зараз у клубів аргументи є, Зіна крім того що рік сидів на лавці, так ще й через пів року  можна буде підписати попередній контракт безкоштовно
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