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  4. Ждет вызова. Футболист Динамо готов вернуться в состав сборной Украины
Украина. Премьер лига
21 июня 2025, 11:54 |
570
0

Ждет вызова. Футболист Динамо готов вернуться в состав сборной Украины

Александр Сирота готов в любой момент присоединиться к команде «сине-желтых»

21 июня 2025, 11:54 |
570
0
Ждет вызова. Футболист Динамо готов вернуться в состав сборной Украины
ФК Маккаби Хайфа. Александр Сирота

Защитник киевского «Динамо» Александр Сирота оценил сезон 2024/25, который он провел в аренде в составе «Маккаби» из Хайфы, а также прокомментировал возможность играть за сборную Украины:

– Как в целом оцените прошлый сезон: для «Маккаби» в общем, для вас в частности?

– Не выполнили задачу руководства, но и без медалей тоже не остались (бронзовые награды Израильской Премьер-лиги). Персонально для меня сезон неплохой, я сыграл 26 матчей, забил два гола.

– После переезда в Израиль вас перестали вызывать в сборную Украины. Это взаимосвязанные вещи или нет?

– Не знаю, связано ли то, что я переехал в Израиль, с тем, что меня не вызывают… Да я готов в любой момент поехать в национальную сборную, – поделился мнением защитник.

В прошедшей кампании Сирота провел 26 матчей за израильский клуб, в которых забил два гола. Следует отметить, что футболист сыграл два поединка за сборную Украины.

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Динамо Киев Маккаби Хайфа Александр Сирота трансферы трансферы УПЛ аренда игрока сборная Украины по футболу
Николай Титюк Источник: Украинский футбол
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