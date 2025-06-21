Ждет вызова. Футболист Динамо готов вернуться в состав сборной Украины

Защитник киевского «Динамо» Александр Сирота оценил сезон 2024/25, который он провел в аренде в составе «Маккаби» из Хайфы, а также прокомментировал возможность играть за сборную Украины:

– Как в целом оцените прошлый сезон: для «Маккаби» в общем, для вас в частности?

– Не выполнили задачу руководства, но и без медалей тоже не остались (бронзовые награды Израильской Премьер-лиги). Персонально для меня сезон неплохой, я сыграл 26 матчей, забил два гола.

– После переезда в Израиль вас перестали вызывать в сборную Украины. Это взаимосвязанные вещи или нет?

– Не знаю, связано ли то, что я переехал в Израиль, с тем, что меня не вызывают… Да я готов в любой момент поехать в национальную сборную, – поделился мнением защитник.

В прошедшей кампании Сирота провел 26 матчей за израильский клуб, в которых забил два гола. Следует отметить, что футболист сыграл два поединка за сборную Украины.