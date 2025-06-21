Анхель Ди Мария забил юбилейный гол за Бенфику
Кто еще из иностранных игроков достигал такой отметки за Бенфику?
В матче второго тура клубного чемпионата мира Бенфика победила новозеландский Окленд Сити со счетом 6:0.
Одним из главных героев встречи стал легендарный Анхель Ди Мария, оформивший дубль.
Аргентинец забил уже 18 голов за Бенфику в сезоне 2024/25 во всех турнирах. Это его третий лучший футбольный год по количеству забитых мячей:
- 21 – 2017/18 (ПСЖ)
- 19 – 2018/19 (ПСЖ)
- 18 – 2024/25 (Бенфика)
В общей сложности на счету Анхеля Ди Марии уже 50 голов за Бенфику во всех турнирах. Он стал 10-м иностранным игроком португальского клуба, достигшим этой отметки:
- 172 – Оскар Кардосо (Парагвай)
- 137 – Жонас (Бразилия)
- 87 – Матс Магнуссон (Швеция)
- 75 – Майкл Манниче (Дания)
- 74 – Гарис Сеферович (Швейцария)
- 71 – Исаяс (Бразилия)
- 70 – Лима (Бразилия)
- 62 – Эдуардо Сальвио (Аргентина)
- 52 – Константинос Митроглу (Греция)
- 50 – Анхель Ди Мария (Аргентина)
Estrangeiros que marcaram 50 + ⚽ golos pelo Benfica:— Playmaker (@playmaker_PT) June 20, 2025
172 🇵🇾 Cardozo
137 🇧🇷 Jonas
87 🇸🇪 Magnusson
75 🇩🇰 Manniche
74 🇨🇭 Seferovic
71 🇧🇷 Isaías
70 🇧🇷 Lima
62 🇦🇷 Salvio
52 🇬🇷 Mitroglou
50 🇦🇷 Di Maria pic.twitter.com/YcL1kBopEs
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