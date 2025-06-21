Анхель Ди Мария забил юбилейный гол за Бенфику

В матче второго тура клубного чемпионата мира Бенфика победила новозеландский Окленд Сити со счетом 6:0.

Одним из главных героев встречи стал легендарный Анхель Ди Мария, оформивший дубль.

Аргентинец забил уже 18 голов за Бенфику в сезоне 2024/25 во всех турнирах. Это его третий лучший футбольный год по количеству забитых мячей:

21 – 2017/18 (ПСЖ)

19 – 2018/19 (ПСЖ)

18 – 2024/25 (Бенфика)

В общей сложности на счету Анхеля Ди Марии уже 50 голов за Бенфику во всех турнирах. Он стал 10-м иностранным игроком португальского клуба, достигшим этой отметки:

172 – Оскар Кардосо (Парагвай)

137 – Жонас (Бразилия)

87 – Матс Магнуссон (Швеция)

75 – Майкл Манниче (Дания)

74 – Гарис Сеферович (Швейцария)

71 – Исаяс (Бразилия)

70 – Лима (Бразилия)

62 – Эдуардо Сальвио (Аргентина)

52 – Константинос Митроглу (Греция)

50 – Анхель Ди Мария (Аргентина)