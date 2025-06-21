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  4. Анхель Ди Мария забил юбилейный гол за Бенфику
Клубный чемпионат мира
21 июня 2025, 11:46 |
110
0

Анхель Ди Мария забил юбилейный гол за Бенфику

Кто еще из иностранных игроков достигал такой отметки за Бенфику?

21 июня 2025, 11:46 |
110
0
Анхель Ди Мария забил юбилейный гол за Бенфику
Getty Images/Global Images Ukraine. Анхель Ди Мария

В матче второго тура клубного чемпионата мира Бенфика победила новозеландский Окленд Сити со счетом 6:0.

Одним из главных героев встречи стал легендарный Анхель Ди Мария, оформивший дубль.

Аргентинец забил уже 18 голов за Бенфику в сезоне 2024/25 во всех турнирах. Это его третий лучший футбольный год по количеству забитых мячей:

  • 21 – 2017/18 (ПСЖ)
  • 19 – 2018/19 (ПСЖ)
  • 18 – 2024/25 (Бенфика)

В общей сложности на счету Анхеля Ди Марии уже 50 голов за Бенфику во всех турнирах. Он стал 10-м иностранным игроком португальского клуба, достигшим этой отметки:

  • 172 – Оскар Кардосо (Парагвай)
  • 137 – Жонас (Бразилия)
  • 87 – Матс Магнуссон (Швеция)
  • 75 – Майкл Манниче (Дания)
  • 74 – Гарис Сеферович (Швейцария)
  • 71 – Исаяс (Бразилия)
  • 70 – Лима (Бразилия)
  • 62 – Эдуардо Сальвио (Аргентина)
  • 52 – Константинос Митроглу (Греция)
  • 50 – Анхель Ди Мария (Аргентина)
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Бенфика Анхель Ди Мария статистика клубный чемпионат мира по футболу Окленд Сити
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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