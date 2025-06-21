Бартулович назвал тренерский штаб Металлиста 1925. Есть неожиданность

Новый главный тренер «Металлиста 1925» Младен Бартулович назвал специалистов, которые войдут в тренерский штаб харьковского клуба.

– Что касается тренерского штаба. Кто будет входить в вашу команду?

– Из новых лиц, которых раньше не было в клубе, это Сергей Долганский. Также будут работать люди, которые больше знают Металлист 1925 года: Александр Чижов, Андрей Полунин, Максим Цвиренко, аналитик Валентин Ермак, тренер по физподготовке Андрей Шабалин. Возможно, еще кто-то присоединится к тренерскому штабу, его формирование еще не завершено.

Ранее Младен Бартулович объяснил, почему решил возглавить харьковский «Металлист 1925».