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Украина. Премьер лига
21 июня 2025, 11:32 | Обновлено 21 июня 2025, 12:00
702
0

Бартулович назвал тренерский штаб Металлиста 1925. Есть неожиданность

Младен заявил, что тренерский штаб до конца не сформирован

21 июня 2025, 11:32 | Обновлено 21 июня 2025, 12:00
702
0
Бартулович назвал тренерский штаб Металлиста 1925. Есть неожиданность
ФК Металлист 1925. Младен Бартулович

Новый главный тренер «Металлиста 1925» Младен Бартулович назвал специалистов, которые войдут в тренерский штаб харьковского клуба.

– Что касается тренерского штаба. Кто будет входить в вашу команду?

– Из новых лиц, которых раньше не было в клубе, это Сергей Долганский. Также будут работать люди, которые больше знают Металлист 1925 года: Александр Чижов, Андрей Полунин, Максим Цвиренко, аналитик Валентин Ермак, тренер по физподготовке Андрей Шабалин. Возможно, еще кто-то присоединится к тренерскому штабу, его формирование еще не завершено.

Ранее Младен Бартулович объяснил, почему решил возглавить харьковский «Металлист 1925».

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Сергей Долганский Младен Бартулович Андрей Полунин Максим Цвиренко Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Металлист 1925
Олег Вахоцкий Источник: ФК Металлист 1925
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