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Украина. Премьер лига
21 июня 2025, 11:07 |
1076
0

Состав клуба Украинской Премьер-лиги изменится на 40% перед сезоном 2025/26

Спортивный директор «Оболони» Станислав Мазуренко рассказал о кадровой ситуации

21 июня 2025, 11:07 |
1076
0
Состав клуба Украинской Премьер-лиги изменится на 40% перед сезоном 2025/26
ФК Оболонь Киев

Спортивный директор киевского клуба «Оболонь» Станислав Мазуренко прокомментировал кадровую ситуацию в коллективе накануне старта в чемпионате Украины 2025/26:

– Как выглядит кадровая ситуация в «Оболони» до начала сборов?

– Скелет команды останется. На 40% команда видоизменится. Некоторым игрокам решили не предлагать новые соглашения, а некоторые не захотели.

– Если открыть Transfermarkt, семь футболистов имеют истекающие соглашения летом (Даниил Карась, Александр Осман, Вадим Витенчук, Виталий Груша, Ростислав Тарануха), включая арендованных Ильина (Колос) и Стасюка, у которого параллельно подходит завершение контракта с ЛНЗ.

– Не буду называть фамилий. Скоро все услышите от официальных источников, – прокомментировал Мазуренко.

Стоит добавить, что после завершения кампании 2024/25 «Оболонь» покинул главный тренер Сергей Шищенко. Новым наставником «пивоваров» будет Александр Антоненко, работавший ранее ассистентом.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев
Николай Титюк Источник: Украинский футбол
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