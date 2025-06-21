Трансфер Забарного: известна сумма перехода и конкуренты украинца в Париже
Санти Ауна сообщил, что переход защитника ожидается в ближайшее время
Защитник английского «Борнмута» и сборной Украины Илья Забарный присоединится к французскому ПСЖ – трансфер футболиста находится на финальной стадии.
Известный журналист Санти Ауна сообщил, что парижский клуб договорился с 22-летним игроком об условиях личного контракта. Забарный подпишет соглашение до 2030 года.
По информации источника, сумма трансфера составит 60 млн евро. ПСЖ и «Борнмуту» осталось уладить последние детали будущего соглашения.
Украинский защитник будет конкурировать за место в стартовом составе – на его позиции играют Маркиньос, Лукас Бералдо и Уильян Пачо. Во Франции уверены, что со временем Забарный станет полноценным футболистом основы. Все зависит от футболиста и его адаптации в Париже.
В сезоне 2024/25 украинский футболист провел 39 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счет одну результативную передачу. Ориентировочная стоимость Ильи составляет 42 млн евро.
🚨🔴🔵🇺🇦 #Ligue1 |— Santi Aouna (@Santi_J_FM) June 20, 2025
🔐 Le PSG et Bournemouth se rapprochent d'un accord pour Ilya Zabarnyi
💰 Il reste certains détails à régler mais le montant final sera autour de 60M€
⏳️ Une issue positive est attendue dans les prochains jours
Avec @sebnonda & @CasseJosue… pic.twitter.com/qxXeHbIYe4
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