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  4. Трансфер Забарного: известна сумма перехода и конкуренты украинца в Париже
Англия
21 июня 2025, 10:23 |
430
0

Трансфер Забарного: известна сумма перехода и конкуренты украинца в Париже

Санти Ауна сообщил, что переход защитника ожидается в ближайшее время

21 июня 2025, 10:23 |
430
0
Трансфер Забарного: известна сумма перехода и конкуренты украинца в Париже
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Защитник английского «Борнмута» и сборной Украины Илья Забарный присоединится к французскому ПСЖ – трансфер футболиста находится на финальной стадии.

Известный журналист Санти Ауна сообщил, что парижский клуб договорился с 22-летним игроком об условиях личного контракта. Забарный подпишет соглашение до 2030 года.

По информации источника, сумма трансфера составит 60 млн евро. ПСЖ и «Борнмуту» осталось уладить последние детали будущего соглашения.

Украинский защитник будет конкурировать за место в стартовом составе – на его позиции играют Маркиньос, Лукас Бералдо и Уильян Пачо. Во Франции уверены, что со временем Забарный станет полноценным футболистом основы. Все зависит от футболиста и его адаптации в Париже.

В сезоне 2024/25 украинский футболист провел 39 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счет одну результативную передачу. Ориентировочная стоимость Ильи составляет 42 млн евро.

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Борнмут Илья Забарный ПСЖ Маркиньос Лукас Бералдо Уильян Пачо трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1
Николай Титюк Источник
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