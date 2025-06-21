Трансфер Забарного: известна сумма перехода и конкуренты украинца в Париже

Защитник английского «Борнмута» и сборной Украины Илья Забарный присоединится к французскому ПСЖ – трансфер футболиста находится на финальной стадии.

Известный журналист Санти Ауна сообщил, что парижский клуб договорился с 22-летним игроком об условиях личного контракта. Забарный подпишет соглашение до 2030 года.

По информации источника, сумма трансфера составит 60 млн евро. ПСЖ и «Борнмуту» осталось уладить последние детали будущего соглашения.

Украинский защитник будет конкурировать за место в стартовом составе – на его позиции играют Маркиньос, Лукас Бералдо и Уильян Пачо. Во Франции уверены, что со временем Забарный станет полноценным футболистом основы. Все зависит от футболиста и его адаптации в Париже.

В сезоне 2024/25 украинский футболист провел 39 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счет одну результативную передачу. Ориентировочная стоимость Ильи составляет 42 млн евро.