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  4. Ди Мария установил новые достижения на клубном чемпионате мира
Клубный чемпионат мира
21 июня 2025, 09:28 |
474
0

Ди Мария установил новые достижения на клубном чемпионате мира

Аргентинский футболист забил 2 гола в ворота команды из Океании

21 июня 2025, 09:28 |
474
0
Ди Мария установил новые достижения на клубном чемпионате мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Анхель Ди Мария

В матче второго тура клубного чемпионата мира португальская Бенфика победила новозеландский Окленд Сити со счетом 6:0.

Анхель Ди Мария забил два гола в ворота команды из Океании. Таким образом, легендарный аргентинский футболист забивал командам/национальным сборным всех конфедераций: УЕФА, КОНКАКАФ, КОНМЕБОЛ, АФК, КАФ, ОФК.

Аргентинский полузащитник Бенфики стал четвертым самым старшим автором гола на клубных чемпионатах мира:

  • 39 лет и 80 дней – Серхио Рамос
  • 37 лет и 360 дней – Лионель Месси
  • 37 лет и 127 дней – Хавьер Дзанетти
  • 37 лет и 126 дней – Анхель Ди Мария
  • 37 лет и 125 дней – Николас Отаменди

Вангелис Павлидис также забил свой очередной гол за Бенфику. Греческий нападающий забивал в каждом из пяти турниров этого сезона, в которых принимал участие: чемпионат и кубок Португалии, кубок лиги Португалии, Лига чемпионов и клубный чемпионат мира.

Всего на счету Павлидиса 30 забитых мячей в сезоне во всех турнирах. Это уже второй сезон подряд, а которому грек забил 30+ голов. В сезоне 2023/24 Павлидис отличился 33 голами за АЗ.

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Анхель Ди Мария Окленд Сити Бенфика клубный чемпионат мира по футболу статистика
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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