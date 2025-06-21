Ди Мария установил новые достижения на клубном чемпионате мира
Аргентинский футболист забил 2 гола в ворота команды из Океании
В матче второго тура клубного чемпионата мира португальская Бенфика победила новозеландский Окленд Сити со счетом 6:0.
Анхель Ди Мария забил два гола в ворота команды из Океании. Таким образом, легендарный аргентинский футболист забивал командам/национальным сборным всех конфедераций: УЕФА, КОНКАКАФ, КОНМЕБОЛ, АФК, КАФ, ОФК.
Аргентинский полузащитник Бенфики стал четвертым самым старшим автором гола на клубных чемпионатах мира:
- 39 лет и 80 дней – Серхио Рамос
- 37 лет и 360 дней – Лионель Месси
- 37 лет и 127 дней – Хавьер Дзанетти
- 37 лет и 126 дней – Анхель Ди Мария
- 37 лет и 125 дней – Николас Отаменди
Вангелис Павлидис также забил свой очередной гол за Бенфику. Греческий нападающий забивал в каждом из пяти турниров этого сезона, в которых принимал участие: чемпионат и кубок Португалии, кубок лиги Португалии, Лига чемпионов и клубный чемпионат мира.
Всего на счету Павлидиса 30 забитых мячей в сезоне во всех турнирах. Это уже второй сезон подряд, а которому грек забил 30+ голов. В сезоне 2023/24 Павлидис отличился 33 голами за АЗ.
Benfica soar to victory. 🦅#FIFACWC— FIFA Club World Cup (@FIFACWC) June 20, 2025
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