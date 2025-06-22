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  4. Топ-менеджер клуба УПЛ назвал голкипера, который повторит путь Лунина
Украина. Премьер лига
22 июня 2025, 09:54 |
873
0

Топ-менеджер клуба УПЛ назвал голкипера, который повторит путь Лунина

Олег Мазуренко расхвалил голкипера «пивоваров» Дениса Марченко

22 июня 2025, 09:54 |
873
0
Топ-менеджер клуба УПЛ назвал голкипера, который повторит путь Лунина
ФК Оболонь. Денис Марченко

Спортивный директор киевской «Оболони» Олег Мазуренко расхвалил голкипера «пивоваров» Дениса Марченко, заявив, что этот голкипер будет играть в топовом клубе.

– Много разного писали о вашем вундеркинде Марченко, стремительно ворвавшемся во взрослый футбол. У клуба есть понимание дальнейшего развития карьеры Дениса?

– Предложения, которое устроило бы президента Оболони и самого Дениса, сейчас нет. Мы все радуемся его первым шагам во взрослом футболе. Не так давно Денис вернулся из Испании, получив дебютный вызов в сборную U-20.

Потенциальное участие на ЧМ в Чили параллельно с успешными результатами на турнире могут привлечь к нему внимание. Денис фанатично относится к футболу. Это заслуживает уважения. Он точно будет играть в топовом клубе и топ-чемпионате, – заявил менеджер.

Денису уже прочат судьбу Андрея Лунина, который в довольно раннем возрасте покинул расположение луганской Зари, перебравшись в мадридский «Реал», где сейчас является дублером Тибо Куртуа.

Ранее сообщалось, что Георгий Бущан может покинуть Саудовскую Аравию из-за интереса со стороны известного французского клуба

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Олег Мазуренко Денис Марченко Оболонь Киев Андрей Лунин Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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