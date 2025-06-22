Топ-менеджер клуба УПЛ назвал голкипера, который повторит путь Лунина
Олег Мазуренко расхвалил голкипера «пивоваров» Дениса Марченко
Спортивный директор киевской «Оболони» Олег Мазуренко расхвалил голкипера «пивоваров» Дениса Марченко, заявив, что этот голкипер будет играть в топовом клубе.
– Много разного писали о вашем вундеркинде Марченко, стремительно ворвавшемся во взрослый футбол. У клуба есть понимание дальнейшего развития карьеры Дениса?
– Предложения, которое устроило бы президента Оболони и самого Дениса, сейчас нет. Мы все радуемся его первым шагам во взрослом футболе. Не так давно Денис вернулся из Испании, получив дебютный вызов в сборную U-20.
Потенциальное участие на ЧМ в Чили параллельно с успешными результатами на турнире могут привлечь к нему внимание. Денис фанатично относится к футболу. Это заслуживает уважения. Он точно будет играть в топовом клубе и топ-чемпионате, – заявил менеджер.
Денису уже прочат судьбу Андрея Лунина, который в довольно раннем возрасте покинул расположение луганской Зари, перебравшись в мадридский «Реал», где сейчас является дублером Тибо Куртуа.
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