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  4. «Нечего добавить». В Оболони объяснили уход Шищенко в Буковину
Украина. Премьер лига
21 июня 2025, 12:18 |
572
0

«Нечего добавить». В Оболони объяснили уход Шищенко в Буковину

Спортивный директор «пивоваров» высказался об уходе коуча

21 июня 2025, 12:18 |
572
0
«Нечего добавить». В Оболони объяснили уход Шищенко в Буковину
ФК Оболонь. Сергей Шищенко

Спортивный директор Оболони Олег Мазуренко рассказал, почему Сергей Шищенко решил покинуть расположение «пивоваров».

- Олег Николаевич, наибольшей потерей Оболони можно назвать уход Сергея Шищенко в Буковину?

– Сергей Юрьевич получил предложение от Буковины, выразив желание продолжить карьеру в Черновцах, что было ранее озвучено президентом клуба Александром Слободяном. Больше на эту тему мне нечего добавить, – заявил менеджер.

Ранее сообщалось, что бывший тренер Оболони Сергей Шищенко возглавил выступающую в Первой лиге Украины черновицкую «Буковину».

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Олег Мазуренко Сергей Шищенко Буковина Черновцы Украинская Премьер-лига Первая лига Украины Оболонь Киев
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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