«Нечего добавить». В Оболони объяснили уход Шищенко в Буковину

Спортивный директор Оболони Олег Мазуренко рассказал, почему Сергей Шищенко решил покинуть расположение «пивоваров».

- Олег Николаевич, наибольшей потерей Оболони можно назвать уход Сергея Шищенко в Буковину?

– Сергей Юрьевич получил предложение от Буковины, выразив желание продолжить карьеру в Черновцах, что было ранее озвучено президентом клуба Александром Слободяном. Больше на эту тему мне нечего добавить, – заявил менеджер.

Ранее сообщалось, что бывший тренер Оболони Сергей Шищенко возглавил выступающую в Первой лиге Украины черновицкую «Буковину».