«Нечего добавить». В Оболони объяснили уход Шищенко в Буковину
Спортивный директор «пивоваров» высказался об уходе коуча
Спортивный директор Оболони Олег Мазуренко рассказал, почему Сергей Шищенко решил покинуть расположение «пивоваров».
- Олег Николаевич, наибольшей потерей Оболони можно назвать уход Сергея Шищенко в Буковину?
– Сергей Юрьевич получил предложение от Буковины, выразив желание продолжить карьеру в Черновцах, что было ранее озвучено президентом клуба Александром Слободяном. Больше на эту тему мне нечего добавить, – заявил менеджер.
Ранее сообщалось, что бывший тренер Оболони Сергей Шищенко возглавил выступающую в Первой лиге Украины черновицкую «Буковину».
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