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  4. «Ищем новичков в каждое звено». В Оболони озвучили трансферные планы
Украина. Премьер лига
21 июня 2025, 08:57 |
90
0

«Ищем новичков в каждое звено». В Оболони озвучили трансферные планы

Олег Мазуренко высказался о потенциальных трансферах «пивоваров»

21 июня 2025, 08:57 |
90
0
«Ищем новичков в каждое звено». В Оболони озвучили трансферные планы
ФК Оболонь. Олег Мазуренко

Спортивный директор Оболони Олег Мазуренко рассказал о трансферных планах «пивоваров» в летнее трансферное окно. Менеджер заявил, что клуб нуждается в усилении.

– Какие позиции нуждаются в усилении?

– Усиливать состав нужно. Ищем новичков в каждое звено. Братья ради количества мы точно не будем. Некоторым футболистам поступило предложение от футбольного клуба Оболонь, ждем их финального решения.

За кем-то охотились последние полгода. Молодые игроки с опытом игры в УПЛ нам очень помогли бы сейчас. Трансферный рынок в таких моментах нуждается в тишине.

Ранее сообщалось, что бывший тренер Оболони Сергей Шищенко возглавил выступающую в Первой лиге Украины черновицкую «Буковину»

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Олег Мазуренко Оболонь Киев трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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