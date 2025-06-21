«Ищем новичков в каждое звено». В Оболони озвучили трансферные планы

Спортивный директор Оболони Олег Мазуренко рассказал о трансферных планах «пивоваров» в летнее трансферное окно. Менеджер заявил, что клуб нуждается в усилении.

– Какие позиции нуждаются в усилении?

– Усиливать состав нужно. Ищем новичков в каждое звено. Братья ради количества мы точно не будем. Некоторым футболистам поступило предложение от футбольного клуба Оболонь, ждем их финального решения.

За кем-то охотились последние полгода. Молодые игроки с опытом игры в УПЛ нам очень помогли бы сейчас. Трансферный рынок в таких моментах нуждается в тишине.

Ранее сообщалось, что бывший тренер Оболони Сергей Шищенко возглавил выступающую в Первой лиге Украины черновицкую «Буковину»