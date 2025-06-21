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21 июня 2025, 19:36 |
506
0

ФОТО. Жена футболиста сборной Украины разделась на пляже. Идеально всё

Анастасия Конопля наслаждается отдыхом

21 июня 2025, 19:36 |
506
0
ФОТО. Жена футболиста сборной Украины разделась на пляже. Идеально всё
Instagram. Анастасия Конопля

Анастасия Конопля, супруга защитника «Шахтёра» Юхима Конопли, покорила соцсети эффектным пляжным снимком из Бодрума.

В розовом купальнике и кепке она позирует у шезлонга, демонстрируя стройную фигуру и бронзовый загар.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Пользователи отметили её яркий образ и сносшибательную привлекательность.

Фото быстро набрали популярность, сделав Анастасию настоящей звездой Instagram.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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