Другие новости21 июня 2025, 19:36 |
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ФОТО. Жена футболиста сборной Украины разделась на пляже. Идеально всё
Анастасия Конопля наслаждается отдыхом
21 июня 2025, 19:36 |
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Анастасия Конопля, супруга защитника «Шахтёра» Юхима Конопли, покорила соцсети эффектным пляжным снимком из Бодрума.
В розовом купальнике и кепке она позирует у шезлонга, демонстрируя стройную фигуру и бронзовый загар.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Пользователи отметили её яркий образ и сносшибательную привлекательность.
Фото быстро набрали популярность, сделав Анастасию настоящей звездой Instagram.
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