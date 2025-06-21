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21 июня 2025, 04:24 |
51
0

ВИДЕО. Сын Лионеля Месси показал впечатляющий скилл. Весь в отца

Тьяго Месси продемонстрировал класс

21 июня 2025, 04:24 |
51
0
ВИДЕО. Сын Лионеля Месси показал впечатляющий скилл. Весь в отца
Instagram. Тьяго Месси

Сын Лионеля Месси взорвал сеть гениальной передачей на детском турнире в США.

Тьяго Месси, старший сын Лионеля Месси, стал героем соцсетей после впечатляющего момента на турнире MLS Next Cup.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

В матче за юношескую команду «Интер Майами» U-12 он выдал разрезающую передачу, которая вывела партнёра один на один с вратарём.

Клип с этим эпизодом мгновенно стал вирусным: болельщики восхищаются футбольным интеллектом и точностью паса юного таланта.

Многие уже видят в Тьяго ДНК легендарного отца.

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видео lifestyle Лионель Месси Тьяго Месси Интер Майами Major League Soccer (MLS)
Максим Лапченко Источник: Instagram
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