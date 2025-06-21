ВИДЕО. Сын Лионеля Месси показал впечатляющий скилл. Весь в отца

Сын Лионеля Месси взорвал сеть гениальной передачей на детском турнире в США.

Тьяго Месси, старший сын Лионеля Месси, стал героем соцсетей после впечатляющего момента на турнире MLS Next Cup.

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В матче за юношескую команду «Интер Майами» U-12 он выдал разрезающую передачу, которая вывела партнёра один на один с вратарём.

Клип с этим эпизодом мгновенно стал вирусным: болельщики восхищаются футбольным интеллектом и точностью паса юного таланта.

Многие уже видят в Тьяго ДНК легендарного отца.