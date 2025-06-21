ФОТО. У звездного футболиста ПСЖ новая девушка. Она – огненная красавица
Марко Асенсио нашел новую любовь
Футболист «ПСЖ» Марко Асенсио уже несколько месяцев состоит в отношениях с испанкой Лавинией Леон.
Они не публикуют совместные фото и не демонстрируют роман в соцсетях, но источники, близкие к игроку, подтверждают их связь.
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Впервые девушку заметили рядом с Асенсио после матча Кубка Англии между «Астон Виллой» и «Кардиффом», где она была с его родственниками.
Позже пара поделилась похожими кадрами из отпуска в Италии. Прошлым летом Асенсио развёлся с Сандрой Гараль спустя 11 месяцев брака.
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