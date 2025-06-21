ФОТО. Украинская модель показала красоту на матче молодежной сборной
Лиза Кандыба поддерживала Назара Волошина прямо с трибун
Елизавета Кандыба поддержала Назара Волошина на трибунах в решающем матче молодёжной сборной Украины на Евро-2025, которое сейчас проходит в Словакии.
Девушка нападающего киевского «Динамо» и сборной Украины U-21 пришла на стадион, чтобы поддержать своего возлюбленного в ключевом поединке группового этапа молодёжного чемпионата Европы.
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Она появилась на трибунах в футболке сборной с гербом Украины, продемонстрировав искреннюю поддержку и патриотизм.
К сожалению, матч завершился поражением от сборной Нидерландов (0:2), и украинская команда покинула турнир, не сумев выйти из группы.
Несмотря на неудачу, внимание и поддержка близких остаются важными для игроков — и появление Елизаветы на стадионе стало ярким тому подтверждением, девушка украсила турнир своим участием.
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