ФОТО. Украинская модель показала красоту на матче молодежной сборной

Елизавета Кандыба поддержала Назара Волошина на трибунах в решающем матче молодёжной сборной Украины на Евро-2025, которое сейчас проходит в Словакии.

Девушка нападающего киевского «Динамо» и сборной Украины U-21 пришла на стадион, чтобы поддержать своего возлюбленного в ключевом поединке группового этапа молодёжного чемпионата Европы.

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Она появилась на трибунах в футболке сборной с гербом Украины, продемонстрировав искреннюю поддержку и патриотизм.

К сожалению, матч завершился поражением от сборной Нидерландов (0:2), и украинская команда покинула турнир, не сумев выйти из группы.

Несмотря на неудачу, внимание и поддержка близких остаются важными для игроков — и появление Елизаветы на стадионе стало ярким тому подтверждением, девушка украсила турнир своим участием.