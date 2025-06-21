ФОТО. «Богиня!». Жена украинского футболиста показала идеальные формы

Возлюбленная футболиста Тараса Качарабы Божена покорила сеть новым фото в купальнике.

Божена, которая уже более 10 лет вместе с защитником словацкого клуба ДАК и замужем за ним с 2018 года, продемонстрировала утончённую привлекательность без намёка на вульгарность.

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Снимок быстро набрал популярность в соцсетях:

«Невероятная», «Что за богиня», «Нет слов», «Идеально» – подписчики были в восторге от увиденного.