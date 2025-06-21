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21 июня 2025, 01:41 |
32
0

Первая ракетка мира и легенда итальянского вокала выпустили сингл и клип

Янник Синнер и Андреа Бочелли записали композицию под названием «Dust and Glory»

21 июня 2025, 01:41 |
32
0
Первая ракетка мира и легенда итальянского вокала выпустили сингл и клип
Instagram. Янник Синнер и Андреа Бочелли

Первая ракетка мира Янник Синнер стал участником нового сингла известного итальянского певца, исполнителя классической и популярной музыки Андреа Бочелли под названием «Dust and Glory».

Песня, сочетающая итальянский и английский языки, объединяет вокал Бочелли с речевыми вставками от Синнера.

К песне также выпущено четырехминутное музыкальное видео, в котором используются личные архивные кадры из детства обоих итальянских звезд, а также современные сцены, снятые в доме Бочелли в Тоскане.

«Таланта не существует – его нужно заслужить», – говорит Синнер в записи.

«Разделить этот путь с Янником было увлекательно, – отметил Бочелли. – Мы из разных миров, но нас объединяют стремление к подлинности и красоте, дисциплина и постоянная работа над собой. Я всегда был его поклонником, восхищался не только его талантом, но и скромностью, внутренней силой».

«Для меня большая честь и радость участвовать в этом проекте с Андреа, который уже 30 лет остается уникальным голосом и символом нашей страны в мире. Я никогда не мог представить, что услышу свой голос в его песне – это вызывает невероятные эмоции», – признался итальянский теннисист.

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Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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