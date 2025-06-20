ВИДЕО. Павлидис и Санчеш забили Окленду и сделали счет разгромным
«Бенфика» громит новозеландский клуб со счетом 4:0
20 июня проходит матч второго тура группы C Клубного чемпионата мира, в котором встретились португальская «Бенфика» и новозеландский «Окленд Сити».
Команды играют на стадионе Inter&Co Stadium в американском Орландо. Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени.
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В первом туре лиссабонский коллектив не сумел одолеть аргентинский ФК «Бока Хуниорс» (2:2), а «Окленд Сити» потерпел разгромное поражение от мюнхенской «Баварии» (0:10).
Матч был приостановлен из-за плохих погодных условий. После того, как игроки вернулись на поле, «Бенфика» забила дважды и сделала счет разгромным.
Клубный чемпионат мира, 2-й тур. 20 июня
Бенфика – Окленд Сити – 4:0
Видео голов:
ГОЛ, 2:0! Павлидис, 53
52' GOAL! Pavlidis scores @SLBenfica's second goal in Orlando!— DAZN Football (@DAZNFootball) June 20, 2025
Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #SLBAKL pic.twitter.com/dOcw5fZBWX
ГОЛ, 3:0! Санчеш, 63
63' GOAL! Renato Sanches bags @SLBenfica's third in Orlando!— DAZN Football (@DAZNFootball) June 20, 2025
Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #SLBALK pic.twitter.com/h2cYIRJi7l
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