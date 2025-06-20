ВИДЕО. Павлидис и Санчеш забили Окленду и сделали счет разгромным

20 июня проходит матч второго тура группы C Клубного чемпионата мира, в котором встретились португальская «Бенфика» и новозеландский «Окленд Сити».

Команды играют на стадионе Inter&Co Stadium в американском Орландо. Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени.

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В первом туре лиссабонский коллектив не сумел одолеть аргентинский ФК «Бока Хуниорс» (2:2), а «Окленд Сити» потерпел разгромное поражение от мюнхенской «Баварии» (0:10).

Матч был приостановлен из-за плохих погодных условий. После того, как игроки вернулись на поле, «Бенфика» забила дважды и сделала счет разгромным.

Клубный чемпионат мира, 2-й тур. 20 июня

Бенфика – Окленд Сити – 4:0

Видео голов:

ГОЛ, 2:0! Павлидис, 53

ГОЛ, 3:0! Санчеш, 63