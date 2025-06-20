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20 июня 2025, 21:14 | Обновлено 20 июня 2025, 21:22
355
5

Стало известно, где будет готовиться к сезону Динамо U-19

Подопечные Игоря Костюка будут проводить подготовку на клубной базе

20 июня 2025, 21:14 | Обновлено 20 июня 2025, 21:22
355
5
Стало известно, где будет готовиться к сезону Динамо U-19
ФК Динамо U-19

Подходит к концу отпуск у футболистов юношеской команды «Динамо» Киев U-19.

Игроки бело-синих соберутся вместе уже 24 июня и в этот же день пройдут медобследование в одной из столичных больниц.

Подопечные Игоря Костюка будут готовиться к старту нового сезона в Киеве, на загородной клубной базе в Конче-Заспе. Запланированное проведение ряда контрольных матчей, о соперниках будет сообщено дополнительно.

Старт нового сезона в чемпионате Украины U-19 запланирован на начало августа.

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чемпионат Украины по футболу U-19 учебно-тренировочные сборы Динамо Киев U-19 Динамо Киев Игорь Костюк
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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Комментарии 5
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avk2307
Правильно наверное, хотя в Турцию тоже могли бы Ю19 отправить готовиться. 
И чуть не по теме:
А кроты ю19 в каком турнире будут участвовать?
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+1
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Александр Бондарь
И Забарный тормозит что то,там должно капнуть.
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0
Александр Бондарь
Ну все правильно.Я в Монако вы в Конча Заспу .Денег нет,еще Ваната не продал
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-1
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