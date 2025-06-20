Молодежные турниры20 июня 2025, 21:14 | Обновлено 20 июня 2025, 21:22
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Стало известно, где будет готовиться к сезону Динамо U-19
Подопечные Игоря Костюка будут проводить подготовку на клубной базе
20 июня 2025, 21:14 | Обновлено 20 июня 2025, 21:22
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Подходит к концу отпуск у футболистов юношеской команды «Динамо» Киев U-19.
Игроки бело-синих соберутся вместе уже 24 июня и в этот же день пройдут медобследование в одной из столичных больниц.
Подопечные Игоря Костюка будут готовиться к старту нового сезона в Киеве, на загородной клубной базе в Конче-Заспе. Запланированное проведение ряда контрольных матчей, о соперниках будет сообщено дополнительно.
Старт нового сезона в чемпионате Украины U-19 запланирован на начало августа.
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