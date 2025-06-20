Клубный чемпионат мира20 июня 2025, 20:23 | Обновлено 20 июня 2025, 20:42
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Фламенго и Челси объявили стартовые составы на матч клубного ЧМ-2025
20 июня в 21:00 состоится матч первого тура клубного чемпионата мира 2025
20 июня 2025, 20:23 | Обновлено 20 июня 2025, 20:42
282
0
20 июня в 21:00 состоится матч 2-го тура клубного чемпионата мира 2025.
Команды Фламенго (Бразилия) и Челси (Англия) встретятся на Линкольн Файненшел Филд в Филадельфии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Обе команды имеют по 3 очка и лидируют в группе D.
Ранее в первом туре Челси обыграл Лос-Анджелес из США (2:0), а Фламенго обыграл Эсперанс из Туниса (2:0).
Фламенго и Челси объявили стартовые составы на матч клубного ЧМ-2025
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