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Клубный чемпионат мира
20 июня 2025, 20:23 | Обновлено 20 июня 2025, 20:42
282
0

Фламенго и Челси объявили стартовые составы на матч клубного ЧМ-2025

20 июня в 21:00 состоится матч первого тура клубного чемпионата мира 2025

20 июня 2025, 20:23 | Обновлено 20 июня 2025, 20:42
282
0
Фламенго и Челси объявили стартовые составы на матч клубного ЧМ-2025
Getty Images/Global Images Ukraine

20 июня в 21:00 состоится матч 2-го тура клубного чемпионата мира 2025.

Команды Фламенго (Бразилия) и Челси (Англия) встретятся на Линкольн Файненшел Филд в Филадельфии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обе команды имеют по 3 очка и лидируют в группе D.

Ранее в первом туре Челси обыграл Лос-Анджелес из США (2:0), а Фламенго обыграл Эсперанс из Туниса (2:0).

Фламенго и Челси объявили стартовые составы на матч клубного ЧМ-2025

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Фламенго клубный чемпионат мира по футболу Челси стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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