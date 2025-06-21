Англия21 июня 2025, 20:19 | Обновлено 21 июня 2025, 20:58
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Тренер Челси: «Почти весь сезон играли без Мудрика. Нам нужен вингер»
Мареска ждет, что клуб подпишет игрока в атаку
21 июня 2025, 20:19 | Обновлено 21 июня 2025, 20:58
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Тренер Челси Энцо Мареска заявил, что летом хотиел бы видеть усиление позиции вингера, несмотря на то, будет ли дисквалифицирован украинец Михаил Мудрик.
«Трансфер вингера? Мы и так провели почти весь сезон без Миши. Мы искали и нашли решения, давали шанс другим игрокам. Но решение по новому вингеру не зависит от Мудрика. Нет такого, что Миша сейчас вернется, и мы не покупаем никого. Или не вернется и мы точно покупаем», – сказал Мареска.
Челси в новом сезоне будет играть в Лиге чемпионов.
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