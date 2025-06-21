Тренер Челси: «Почти весь сезон играли без Мудрика. Нам нужен вингер»

Тренер Челси Энцо Мареска заявил, что летом хотиел бы видеть усиление позиции вингера, несмотря на то, будет ли дисквалифицирован украинец Михаил Мудрик.

«Трансфер вингера? Мы и так провели почти весь сезон без Миши. Мы искали и нашли решения, давали шанс другим игрокам. Но решение по новому вингеру не зависит от Мудрика. Нет такого, что Миша сейчас вернется, и мы не покупаем никого. Или не вернется и мы точно покупаем», – сказал Мареска.

Челси в новом сезоне будет играть в Лиге чемпионов.