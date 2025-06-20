Потенциальный соперник Динамо в ЛЧ не может победить уже шесть матчей

19 июня состоялся матч 16-го тура чемпионата Литвы, в котором сошлись «Судува» и «Жальгирис». Команды не сумели определить сильнейшего, поединок завершился со счетом 2:2.

Стоит отметить, что «Жальгирис» является потенциальным соперником киевского «Динамо» во втором раунде Лиги чемпионов. Но для начала литовскому коллективу нужно одолеть мальтийский «Хамрун».

На данный момент литовский клуб имеет неприятную серию из шести матчей без побед. «Жальгирис» четыре раза сыграл вничью и потерпел два поражения. Последняя победа была одержана полтора месяца назад – 9 мая.

Клуб занимает восьмое место в чемпионате Литвы – в активе 19 набранных баллов.

Чемпионат Литвы, 16-й тур. 19 июня

Судува – Жальгирис – 2:2

Голы: Хайдара, 25, 57 – Михайлович, 23, Вербицкас, 61