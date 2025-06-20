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Лига чемпионов
20 июня 2025, 19:43 |
884
1

Потенциальный соперник Динамо в ЛЧ не может победить уже шесть матчей

Последний раз «Жальгирис» побеждал еще 9 мая

20 июня 2025, 19:43 |
884
1
Потенциальный соперник Динамо в ЛЧ не может победить уже шесть матчей
ФК Жальгирис

19 июня состоялся матч 16-го тура чемпионата Литвы, в котором сошлись «Судува» и «Жальгирис». Команды не сумели определить сильнейшего, поединок завершился со счетом 2:2.

Стоит отметить, что «Жальгирис» является потенциальным соперником киевского «Динамо» во втором раунде Лиги чемпионов. Но для начала литовскому коллективу нужно одолеть мальтийский «Хамрун».

На данный момент литовский клуб имеет неприятную серию из шести матчей без побед. «Жальгирис» четыре раза сыграл вничью и потерпел два поражения. Последняя победа была одержана полтора месяца назад – 9 мая.

Клуб занимает восьмое место в чемпионате Литвы – в активе 19 набранных баллов.

Чемпионат Литвы, 16-й тур. 19 июня

Судува Жальгирис 2:2

Голы: Хайдара, 25, 57 – Михайлович, 23, Вербицкас, 61

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Лига чемпионов чемпионат Литвы по футболу Жальгирис Вильнюс Судува Динамо Киев
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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Mark4854590
Ну мальтійців вони можуть і без перемог пройти, по пенальті
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