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Англия
20 июня 2025, 18:25 | Обновлено 20 июня 2025, 19:16
1442
1

Sky Sports: клуб АПЛ не хочет продавать украинца, но деньги сильнее

Борнмут планирует заработать на Забарном сейчас

20 июня 2025, 18:25 | Обновлено 20 июня 2025, 19:16
1442
1
Sky Sports: клуб АПЛ не хочет продавать украинца, но деньги сильнее
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

По информации авторитетного ресурса Sky Sports, ПСЖ сделал Борнмуту второе предложение по украинскому защитнику Илье Забарному в размере 55 миллионов фунтов.

Клуб АПЛ оценивает игрока выше, но стороны близки к договоренности.

При этом Борнмут не хочет терять еще одного ведущего игрока, однако сообщается, что деньги на этот момент для клуба важнее, чем перспективы нового сезона.

Борнмут уже продал Дина Хейсена в Реал и близок к продаже Милоша Керкеза в Ливерпуль.

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Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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Serg Babak
нюанс в тому, що захист все рывно треба будувати з нуля, ы якщо сезон провальний у борнмута , то Заба поодешевшеэ разы в два, треба на піку продавать...після хорошего сезону
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