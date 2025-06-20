Sky Sports: клуб АПЛ не хочет продавать украинца, но деньги сильнее

По информации авторитетного ресурса Sky Sports, ПСЖ сделал Борнмуту второе предложение по украинскому защитнику Илье Забарному в размере 55 миллионов фунтов.

Клуб АПЛ оценивает игрока выше, но стороны близки к договоренности.

При этом Борнмут не хочет терять еще одного ведущего игрока, однако сообщается, что деньги на этот момент для клуба важнее, чем перспективы нового сезона.

Борнмут уже продал Дина Хейсена в Реал и близок к продаже Милоша Керкеза в Ливерпуль.