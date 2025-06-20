Англия20 июня 2025, 18:25 | Обновлено 20 июня 2025, 19:16
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Sky Sports: клуб АПЛ не хочет продавать украинца, но деньги сильнее
Борнмут планирует заработать на Забарном сейчас
20 июня 2025, 18:25 | Обновлено 20 июня 2025, 19:16
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По информации авторитетного ресурса Sky Sports, ПСЖ сделал Борнмуту второе предложение по украинскому защитнику Илье Забарному в размере 55 миллионов фунтов.
Клуб АПЛ оценивает игрока выше, но стороны близки к договоренности.
При этом Борнмут не хочет терять еще одного ведущего игрока, однако сообщается, что деньги на этот момент для клуба важнее, чем перспективы нового сезона.
Борнмут уже продал Дина Хейсена в Реал и близок к продаже Милоша Керкеза в Ливерпуль.
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Комментарии 1
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нюанс в тому, що захист все рывно треба будувати з нуля, ы якщо сезон провальний у борнмута , то Заба поодешевшеэ разы в два, треба на піку продавать...після хорошего сезону
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