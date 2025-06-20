Финиш в топе и новички. У клуба Первой лиги большие амбиции на сезон

Как стало известно Sport.ua, клубное руководство дебютанта Первой лиги «Пробоя» поставило перед командой задачу финишировать в первой пятерке.

По имеющейся информации, на местном стадионе завершаются работы по устранению недостатков, чтобы он отвечал требованиям Первой лиги.

Вернутся подопечные Владимира Ковалюка из отпуска 23 июня и проведут два этапа подготовки к новому сезону – в Ивано-Франковске и Городенке.

Запланировано шесть спаррингов, первый – с «Агробизнесом» уже 2 июля.

«Пробий» сохранил всех футболистов, завоевавших для Городенки место в Первой лиге. Ожидается усиление 4-5 новичками, преимущественно защитниками и полузащитниками.