Финиш в топе и новички. У клуба Первой лиги большие амбиции на сезон
Пробой намерен сразу показать свой уровень
Как стало известно Sport.ua, клубное руководство дебютанта Первой лиги «Пробоя» поставило перед командой задачу финишировать в первой пятерке.
По имеющейся информации, на местном стадионе завершаются работы по устранению недостатков, чтобы он отвечал требованиям Первой лиги.
Вернутся подопечные Владимира Ковалюка из отпуска 23 июня и проведут два этапа подготовки к новому сезону – в Ивано-Франковске и Городенке.
Запланировано шесть спаррингов, первый – с «Агробизнесом» уже 2 июля.
«Пробий» сохранил всех футболистов, завоевавших для Городенки место в Первой лиге. Ожидается усиление 4-5 новичками, преимущественно защитниками и полузащитниками.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Джонни Нельсон – о бое на Уэмбли
Главный турнир лета пройдет с 15 июня по 13 июля в 11 городах США