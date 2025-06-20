Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Мне звонили из Александрии». Шищенко рассказал, почему выбрал Буковину
Украина. Первая лига
20 июня 2025, 16:31 |
981
3

«Мне звонили из Александрии». Шищенко рассказал, почему выбрал Буковину

Шищенко считает Буковину более амбициозным проектом

20 июня 2025, 16:31 |
981
3
«Мне звонили из Александрии». Шищенко рассказал, почему выбрал Буковину
ФК Буковина. Сергей Шищенко

Тренер Сергей Шищенко после минувшего сезона покинул Оболонь и перебрался в команду Первой лиги Буковина. При этом у наставника было предложение от Александрии, которая в минувшем сезоне УПЛ стала второй и будет играть в еврокубках.

«Да, это правда. Мы общались с представителями «Александрии», от них было предложение возглавить команду. Мне позвонили и сказали, что хотят видеть меня в должности главного тренера «Александрии». Но я выбрал «Буковину», потому что понимал, что это амбициозный проект, амбициозный клуб, ставящий перед собой самые высокие задачи».

«Буковина» – близкая для меня команда, ведь я уже возглавлял «желто-черных», это была моя первая серьезная тренерская работа именно со взрослой командой. Тем более в «Буковине» много знакомых мне людей, с которыми я работал еще девять лет назад».

«У нас сложились очень классные отношения, и это тоже повлияло на мое решение переехать в Черновцы», – сказал Шищенко.

По теме:
Финиш в топе и новички. У клуба Первой лиги большие амбиции на сезон
Источник: один из клубов УПЛ могут не допустить нового сезона
ВИДЕО. Арда Туран обратился к игрокам Шахтера с эмоциональной речью
Александрия Буковина Черновцы Сергей Шищенко назначение тренера Первая лига Украины Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ФК Буковина
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чемпионка Ролан Гаррос 2025 потерпела сенсационное поражение в Берлине
Теннис | 19 июня 2025, 23:00 1
Чемпионка Ролан Гаррос 2025 потерпела сенсационное поражение в Берлине
Чемпионка Ролан Гаррос 2025 потерпела сенсационное поражение в Берлине

Коко Гауфф уступила китайской теннисистке Ван Синьюй

Назван результат допинг-пробы B Михаила Мудрика
Футбол | 19 июня 2025, 18:02 179
Назван результат допинг-пробы B Михаила Мудрика
Назван результат допинг-пробы B Михаила Мудрика

Она дала положительный результат

Клубный чемпионат мира 2025. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Футбол | 20.06.2025, 17:44
Клубный чемпионат мира 2025. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Клубный чемпионат мира 2025. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Два гола после 90+5. Бешикташ чудом вышел на путь к Шахтеру в Лиге Европы
Футбол | 19.06.2025, 19:47
Два гола после 90+5. Бешикташ чудом вышел на путь к Шахтеру в Лиге Европы
Два гола после 90+5. Бешикташ чудом вышел на путь к Шахтеру в Лиге Европы
«Все знают». Известный тренер рассказал, виноват ли Мудрик в допинг-деле
Футбол | 20.06.2025, 12:41
«Все знают». Известный тренер рассказал, виноват ли Мудрик в допинг-деле
«Все знают». Известный тренер рассказал, виноват ли Мудрик в допинг-деле
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
BUKO_CV
бо Олександрія в наступному сезоні буде десь в топ 10, більше сенсацій не буде
Ответить
0
DidOk
Ну і розмір з/п....
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ванат назвал виновников вылета сборной Украины из молодежного Евро-2025
Ванат назвал виновников вылета сборной Украины из молодежного Евро-2025
19.06.2025, 07:38 11
Футбол
BETON стал спонсором сборной Украины по минифутболу
BETON стал спонсором сборной Украины по минифутболу
19.06.2025, 15:20
Другие виды
Итоговые таблицы Евро-2025 U-21. Определены все четвертьфиналисты
Итоговые таблицы Евро-2025 U-21. Определены все четвертьфиналисты
19.06.2025, 06:23 3
Футбол
Динамо получит 25 миллионов евро. Киевляне продадут лидера в клуб АПЛ
Динамо получит 25 миллионов евро. Киевляне продадут лидера в клуб АПЛ
20.06.2025, 07:37 64
Футбол
Бесславный вылет. Украина U-21 уступила Нидерландам
Бесславный вылет. Украина U-21 уступила Нидерландам
18.06.2025, 20:57 181
Футбол
Что решит Мудрик. У вингера сборной Украины есть 20 дней
Что решит Мудрик. У вингера сборной Украины есть 20 дней
19.06.2025, 18:34 16
Футбол
Экс-чемпион мира: «Усик – Дюбуа? Да, он сильнее, но его нокаутируют»
Экс-чемпион мира: «Усик – Дюбуа? Да, он сильнее, но его нокаутируют»
20.06.2025, 04:41
Бокс
Новый вариант и ЛЧ. Зинченко может перейти к самому богатому тренеру мира
Новый вариант и ЛЧ. Зинченко может перейти к самому богатому тренеру мира
19.06.2025, 00:26 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем