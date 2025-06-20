«Мне звонили из Александрии». Шищенко рассказал, почему выбрал Буковину

Тренер Сергей Шищенко после минувшего сезона покинул Оболонь и перебрался в команду Первой лиги Буковина. При этом у наставника было предложение от Александрии, которая в минувшем сезоне УПЛ стала второй и будет играть в еврокубках.

«Да, это правда. Мы общались с представителями «Александрии», от них было предложение возглавить команду. Мне позвонили и сказали, что хотят видеть меня в должности главного тренера «Александрии». Но я выбрал «Буковину», потому что понимал, что это амбициозный проект, амбициозный клуб, ставящий перед собой самые высокие задачи».

«Буковина» – близкая для меня команда, ведь я уже возглавлял «желто-черных», это была моя первая серьезная тренерская работа именно со взрослой командой. Тем более в «Буковине» много знакомых мне людей, с которыми я работал еще девять лет назад».

«У нас сложились очень классные отношения, и это тоже повлияло на мое решение переехать в Черновцы», – сказал Шищенко.