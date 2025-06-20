Украина. Премьер лига20 июня 2025, 17:02 | Обновлено 20 июня 2025, 17:17
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ФОТО. Презентация в Шахтере. Туран получил футболку с номером 39
Турок стал 39-м тренером в истории горняков
20 июня 2025, 17:02 | Обновлено 20 июня 2025, 17:17
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В пятницу, 20 июня 2025 года, состоялась презентация нового главного тренера донецкого «Шахтера» Арды Турана и его первая встреча с футболистами «горняков».
Нового тренера команде представил спортивный директор Дарио Срна.
Интересно, что Арда Туран стал уже 39-м тренером в истории донецкого «Шахтера», в знак чего получил футболку с номером 39.
ФОТО. Презентация в «Шахтере». Туран получил футболку с номером 39.
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