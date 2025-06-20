В пятницу, 20 июня 2025 года, состоялась презентация нового главного тренера донецкого «Шахтера» Арды Турана и его первая встреча с футболистами «горняков».

Нового тренера команде представил спортивный директор Дарио Срна.

Интересно, что Арда Туран стал уже 39-м тренером в истории донецкого «Шахтера», в знак чего получил футболку с номером 39.

ФОТО. Презентация в «Шахтере». Туран получил футболку с номером 39.