ВИДЕО. Первый день. Как игроки Шахтера приветствовали друга друга и Турана

20 июня донецкий «Шахтер» собрался в словенском городке Брдо, где команда проведет трехнедельный тренировочный сбор.

Также игроки познакомились с новым главным тренером — Ардой Тураном.

С сегодняшнего дня команда начинает тренировочный процесс, который должен помочь «горнякам» подготовиться к матчу квалификации Лиги Европы.

Уже 10 июля донецкий «Шахтер» сыграет матч первого квалификационного раунда Лиги Европы против финского «Ильвеса».

Где именно состоится игра, в клубе сообщат позже. На данный момент известно, что в случае выхода в основной раунд еврокубков домашние матчи «Шахтер» будет проводить в Кракове.