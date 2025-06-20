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20 июня 2025, 14:45 |
15
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 июня

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

20 июня 2025, 14:45 |
15
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 июня
Getty Images/Global Images Ukraine. Венсан Компани

В пятницу, 20 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:00 Бенфика – Окленд Сити

Ggbet 1.01 – 41.00 – 75.00

21:00 Фламенго – Челси

Ggbet 3.66 – 3.35 – 2.20

01:00 Лос-Анджелес – Эсперанс

Ggbet 2.13 – 3.54 – 3.66

04:00 Бавария – Бока Хуниорс

Ggbet 1.32 – 5.80 – 10.30

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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