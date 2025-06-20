СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 июня
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В пятницу, 20 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
19:00 Бенфика – Окленд Сити
21:00 Фламенго – Челси
01:00 Лос-Анджелес – Эсперанс
04:00 Бавария – Бока Хуниорс
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