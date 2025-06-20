СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 июня

В пятницу, 20 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:00 Бенфика – Окленд Сити

1.01 – 41.00 – 75.00

21:00 Фламенго – Челси

3.66 – 3.35 – 2.20

01:00 Лос-Анджелес – Эсперанс

2.13 – 3.54 – 3.66

04:00 Бавария – Бока Хуниорс

1.32 – 5.80 – 10.30

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