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WTA
20 июня 2025, 13:51 | Обновлено 20 июня 2025, 13:52
321
1

Людмила Киченок покинула турнир в Берлине, получив баранку в четвертьфинале

Украинка и Эрин Рутлифф в двух сетах уступили тандему Михаликова / Николлс

20 июня 2025, 13:51 | Обновлено 20 июня 2025, 13:52
321
1
Людмила Киченок покинула турнир в Берлине, получив баранку в четвертьфинале
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Эрин Рутлифф

Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила выступления в парном разряде на травяном турнире WTA 500 в Берлине, Германия.

В четвертьфинале украинка и ее напарница Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) в двух сетах проиграли тандему Тереза Михаликова (Чехия) / Оливия Николлс (Великобритания) за 1 час и 5 минут.

WTA 500 Берлин. Пары, 1/4 финала

Тереза Михаликова (Чехия) / Оливия Николлс (Великобритания) – Людмила Киченок (Украина) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) [2] – 6:4, 6:0

Это была первая встреча дуэтов. Киченок и Рутлифф провели вторые совместные соревнования. На прошлой неделе они добрались до полуфинала пятисотника в Лондоне.

Михаликова и Николлс в полуфинале Берлина поборются против четвертых сеяных Эйжи Мухаммад (США) и Деми Схюрс (Нидерланды).

Людмила и Эрин в столице Германии успели переиграть Чан Хао-Чин и Эллен Перес.

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Эрин Рутлифф Тереза Михаликова Оливия Николс Людмила Киченок WTA Берлин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 1
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Sashamar
Здається, що Людмила в приймах і не може знайти постійну напарницю. Подивимось на заявку Віма. Рутліфф, як і очікувалося, повертається до гри з Дабровською, Сонька вже другий турнір поспіль гратиме з Доулхайд, Альона вчергове гратиме з Се. Аналогічно немає постійної напарниці в Надії. 
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