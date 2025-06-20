Людмила Киченок покинула турнир в Берлине, получив баранку в четвертьфинале
Украинка и Эрин Рутлифф в двух сетах уступили тандему Михаликова / Николлс
Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила выступления в парном разряде на травяном турнире WTA 500 в Берлине, Германия.
В четвертьфинале украинка и ее напарница Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) в двух сетах проиграли тандему Тереза Михаликова (Чехия) / Оливия Николлс (Великобритания) за 1 час и 5 минут.
WTA 500 Берлин. Пары, 1/4 финала
Тереза Михаликова (Чехия) / Оливия Николлс (Великобритания) – Людмила Киченок (Украина) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) [2] – 6:4, 6:0
Это была первая встреча дуэтов. Киченок и Рутлифф провели вторые совместные соревнования. На прошлой неделе они добрались до полуфинала пятисотника в Лондоне.
Михаликова и Николлс в полуфинале Берлина поборются против четвертых сеяных Эйжи Мухаммад (США) и Деми Схюрс (Нидерланды).
Людмила и Эрин в столице Германии успели переиграть Чан Хао-Чин и Эллен Перес.
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